Мининфраструктуры: Кабмин поддержал законопроект, который четко определяет термины «электромобиль», «гибрид», «зарядная станция» и др.

Сегодня, 9 сентября 2020 года, на очередном заседании Правительство Украины поддержало разработанный Мининфраструктуры законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «Об автомобильном транспорте». Он четко определяет в законодательстве Украины термины «электрическое транспортное средство» («электромобиль»), «электробус», «станция зарядки электромобилей», «грузовой электромобиль», «легковой электромобиль», «гибридный электромобиль», «плагин-гибридный электромобиль» и т.д.

«Мы постепенно движемся к повсеместному использованию более экологичных и современных видов транспорта на электродвигателях. Электромобили уже стали неотъемлемой частью нашей жизни и в дальнейшем это направление будет только развиваться. И чем лучше Правительство, Верховная Рада и государство в целом будут способствовать повышению уровня электромобильности в Украине, тем быстрее будет происходить это движение.

Например, одна из таких инициатив, которую мы сегодня поддержали на Правительстве — разработанный в Мининфраструктуры законопроект, который наконец четко определяет ключевые термины и понятия, связанные с электромобильностью. Надеюсь, что Верховная Рада в ближайшее время положительно его оценит. Ведь этих изменений ждут тысячи украинцев, которые сейчас пользуются или хотят начать пользоваться электротранспортом», — отметил Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.