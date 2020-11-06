Министерство образования и Google Украина инициировали бесплатное обучение для учителей по использованию цифровых инструментов для дистанционного обучения

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Компания Google Украина при активной поддержке Министерства образования и науки организовала бесплатное обучение для педагогических работников учреждений общего среднего образования по курсу «Эффективные решения Google for Education для облачного взаимодействия».

«Предоставление нашим учителям возможности овладеть навыками по организации дистанционного обучения с использованием современных цифровых инструментов является сегодня одним из наших ключевых приоритетов. И мы очень благодарны представителям IT-сообщества за активное сотрудничество в этом направлении», — отметил заместитель Министра образования и науки Украины Артур Селецкий.

Во время обучения участники будут прорабатывать материалы по таким практическим направлениям:

возможности приложений Google Workspace (G Suite) при работе с веб-интерфейсом персональных компьютеров;

использование приложений Google Workspace (G Suite) на мобильных устройствах;

проработка основных настроек безопасной работы в Интернете.

Программа курса рассчитана на 15 часов и состоит из следующих частей:

5 модулей, состоящих из 2-х часов видеолекций (можно просматривать в записи) вместе с тренером;

1 час — самостоятельная проработка;

1 час — составление итогового теста.

Во время обучения учителя будут обеспечиваться методическим сопровождением и консультациями, на период обучения им будет предоставлен доступ к временному персональному аккаунту в реальной системе для ознакомления с системой G Suite for Education.

Обратная связь с участниками курса построена через системы уведомлений, сдачу работ, получение персональных консультаций по каждой задаче в среде Google класса. Отдельно будет обеспечена возможность получить консультации посредством специально организованных встреч с тренерами в Google Meet.

При условии успешного прохождения обучения (выполнение 80% всех предложенных заданий и 80% правильных ответов на вопросы итогового теста) участники получат электронный сертификат о прохождении курса, который может быть зачислен как повышение квалификации.

Обучение на курсах «Эффективные решения Google for Education для облачного взаимодействия» будет проходить с 12 по 22 ноября 2020 года. Зарегистрироваться на курс можно по следующей ссылке, уточнить подробную программу и организационные вопросы — по этой ссылке.

Источник: МОН