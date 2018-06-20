Минрегион изучает возможность обязательного обустройства зарядными устройствами для электромобилей всех автостоянок и АЗС Украины

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Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины изучает возможность обязательного обустройства электрозарядными устройствами всех АЗС, общественных гаражей и автостоянок, в том числе, парковок для автомобилей у общественных и жилых зданий. Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

«Сейчас мы вместе с Мининфраструктуры рассматриваем возможность обустройства на обязательных условиях электрозарядными устройствами всех АЗС, гаражей и автостоянок, в том числе, возле ТРЦ, супермаркетов и жилых домов. Сейчас еще электрических машин в Украине не очень много, но их количество будет увеличиваться в геометрической прогрессии. В Европе количество электрокаров за прошлый год выросло более чем на 50%. Нам надо смотреть и думать вперед», — рассказал Лев Парцхаладзе.

На данный момент в действующем ДБН В.2.3.-15: 2007 «Автостоянки и гаражи для легковых автомобилей» вообще отсутствуют требования о возможности обустройства в гаражах и на автостоянках машиномест с зарядными устройствами для парковки транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями.

«В первой редакции проекта обновленного ДБН по автостоянкам прописана необходимость обязательного обустройства электрическими зарядными устройствами 5% машиномест в общественных гаражах и автостоянках. Эта новая норма еще обсуждается и собираются предложения. Изменения должны быть эффективными, и наша идея состоит в том, чтобы к 2030 году все 100% машиномест на автостоянках уже были оснащены электрозарядками. Ведь цель ДБН — это безопасность и комфорт людей», — добавил замминистра.

Напомним, что государственные строительные нормы (ДБН) — это обязательные к исполнению нормативные документы, используемые при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов и микрорайонов.

Источник: Министерство регионального развития