MKBHD назвал лучшие смартфоны 2023 года в 10 номинациях

Один из известнейших технологических ютюберов Маркес Браунли, он же MKBHD сделал Smartphone Awards 2023, где выбрал лучшие смартфоны года в 10 номинациях. В главной из них победил Google Pixel 8, за что отметили iPhone 15?

Номинации:

Best Big Phone (лучший большой смартфон)

Best Small Phone (лучший маленький смартфон)

Best Camera (лучшая камера)

Best Value (лучший смартфон по своей цене)

Best Battery (лучший аккумулятор)

Best Design (лучший дизайн)

Best Foldable (лучший складной смартфон)

Best Improved (лучшее исправление)

Bust of the Year (прорыв года)

Best of the Year (лучший смартфон года)

Лучшая камера и лучший аккумулятор: территория iPhone

iPhone победил в двух категориях MKBHD. iPhone 15 Pro имеет самую лучшую камеру. По словам ютубера, есть смартфоны, которые делают лучшие фотографии, чем iPhone, особенно с зумом, но iPhone все еще лучше для съемки видео. Он хвалит согласованность работы камер и новые видео возможности iPhone 15 Pro, как запись в ProRes Log и хранение данных на внешнем SSD.

Лучший аккумулятор в iPhone 15 Plus. Поскольку у него дисплей с частотой 60 Гц, потребляющий меньше энергии, он работает дольше, чем модели Pro. MKBHD говорит, что iPhone 15 Plus идеально подходит для людей, желающих иметь «безрисковый, простой в использовании» телефон.

Лучший большой смартфон

Galaxy S23 Ultra от Samsung был выбран лучшим большим телефоном по версии MKBHD, что не удивительно, ведь S22 Ultra победил в этой же категории в прошлом году. Маркес упоминает массивный 6,8-дюймовый экран, длительное время автономной работы и одну из самых современных систем камер, а также стилус S Pen в комплекте.

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Лучший маленький смартфон

Asus Zenfone 10 выбрали лучшим малым телефоном. 5,8 дюйма можно считать небольшими по сегодняшним стандартам. Более компактный форм-фактор сочетается с разумным аппаратным обеспечением для людей, которые ищут меньшие телефоны.

Galaxy Z Flip 5 от Samsung получил почетное упоминание в этой категории за то, что предлагает аппаратное обеспечение премиум-класса в устройстве, которое можно сложить, чтобы стать ультракомпактным.

Лучшее соотношение цены и качества

На этот раз Galaxy A54 от Samsung был выбран в категории лучшего смартфона по своей цене Smartphone Awards 2023. Телефон, который стоит менее 400 долларов, обеспечивает хороший баланс между функциональностью и низкой ценой. Pixel 7A от Google получил упоминание в этой категории.

Смартфон года

Главную награду получил Google Pixel 8. Несмотря на то, что он стоит на 100 долларов больше его предшественника, смартфон имеет гораздо лучший дисплей и много интересных программных функций. При этом Google обещает семь лет обновления программного обеспечения для Google Pixel 8.

Полный видеоролик MKBHD Smartphone Awards 2023: