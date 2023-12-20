MKBHD назвал лучшие смартфоны 2023 года в 10 номинациях

Один из известнейших технологических ютюберов Маркес Браунли, он же MKBHD сделал Smartphone Awards 2023, где выбрал лучшие смартфоны года в 10 номинациях. В главной из них победил Google Pixel 8, за что отметили iPhone 15?
Номинации:
- Best Big Phone (лучший большой смартфон)
- Best Small Phone (лучший маленький смартфон)
- Best Camera (лучшая камера)
- Best Value (лучший смартфон по своей цене)
- Best Battery (лучший аккумулятор)
- Best Design (лучший дизайн)
- Best Foldable (лучший складной смартфон)
- Best Improved (лучшее исправление)
- Bust of the Year (прорыв года)
- Best of the Year (лучший смартфон года)
Лучшая камера и лучший аккумулятор: территория iPhone
iPhone победил в двух категориях MKBHD. iPhone 15 Pro имеет самую лучшую камеру. По словам ютубера, есть смартфоны, которые делают лучшие фотографии, чем iPhone, особенно с зумом, но iPhone все еще лучше для съемки видео. Он хвалит согласованность работы камер и новые видео возможности iPhone 15 Pro, как запись в ProRes Log и хранение данных на внешнем SSD.
iPhone 15 Pro Max VS Samsung Galaxy S23 Ultra: сравнение камер популярных флагманов
Лучший аккумулятор в iPhone 15 Plus. Поскольку у него дисплей с частотой 60 Гц, потребляющий меньше энергии, он работает дольше, чем модели Pro. MKBHD говорит, что iPhone 15 Plus идеально подходит для людей, желающих иметь «безрисковый, простой в использовании» телефон.
Лучший большой смартфон
Galaxy S23 Ultra от Samsung был выбран лучшим большим телефоном по версии MKBHD, что не удивительно, ведь S22 Ultra победил в этой же категории в прошлом году. Маркес упоминает массивный 6,8-дюймовый экран, длительное время автономной работы и одну из самых современных систем камер, а также стилус S Pen в комплекте.
Вакансии
Журналіст, автор історій про IT, бізнес та людей в MC.today MC.today
Senior IOS Developer Kuna Family
Обзор Samsung Galaxy S23 Ultra: отличный дисплей и фотовозможности, но плохая автономность
Лучший маленький смартфон
Asus Zenfone 10 выбрали лучшим малым телефоном. 5,8 дюйма можно считать небольшими по сегодняшним стандартам. Более компактный форм-фактор сочетается с разумным аппаратным обеспечением для людей, которые ищут меньшие телефоны.
Galaxy Z Flip 5 от Samsung получил почетное упоминание в этой категории за то, что предлагает аппаратное обеспечение премиум-класса в устройстве, которое можно сложить, чтобы стать ультракомпактным.
Лучшее соотношение цены и качества
На этот раз Galaxy A54 от Samsung был выбран в категории лучшего смартфона по своей цене Smartphone Awards 2023. Телефон, который стоит менее 400 долларов, обеспечивает хороший баланс между функциональностью и низкой ценой. Pixel 7A от Google получил упоминание в этой категории.
Смартфон года
Главную награду получил Google Pixel 8. Несмотря на то, что он стоит на 100 долларов больше его предшественника, смартфон имеет гораздо лучший дисплей и много интересных программных функций. При этом Google обещает семь лет обновления программного обеспечения для Google Pixel 8.