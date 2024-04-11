Многомиллионные прибыли разработчиков в Apple App Store за последние дни оказались багом

У некоторых разработчиков было тревожное утро, поскольку ошибка в App Store Connect некоторое время отображала миллионные доходы от размещенных в магазине приложений. App Store Connect предоставляет разработчикам статистику и аналитику, связанную с их приложениями. Хотя система достаточно надежна, время от времени возникают незначительные проблемы, которые могут привести к искажению данных.

В постах на Mastodon в последние дни разработчики сообщали, что данные о продажах и прибыли воспроизводят очень некорректные данные. Из-за бага App Store Connect сообщил разработчикам, что они заработали гораздо больше, чем обычно, буквально миллионы долларов. на разных скриншотах можно было увидеть доходы от около $2 млн до более $10 млн.

Один из скриншотов показывает, что Apple в какое-то время узнала о проблеме. На нем есть сообщение в верхней части страницы: «Существует проблема с данными о продажах и выручке в режиме просмотра за 24 часа с 10 апреля 2024 года, 22:00 по UTC. Мы работаем над ее решением».

Хотя сбой в отчетности сегодня утром заставил некоторые сердца биться быстрее, в некоторых случаях он может вызвать серьезные проблемы. Например, компании, которые автоматизировали свои расходы на рекламу в App Store на основе дохода за час, могут обнаружить, что система временно увеличила расходы на рекламу. Несмотря на то, что отчетность исчисляется миллионами долларов, такая ошибка потенциально может стоить чрезвычайно дорого. Но пока не сообщалось о таких случаях.

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Источник: Apple Insider