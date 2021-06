Ремейк Prince of Persia: The Sands of Time выйдет в 2022 году, а Rainbow Six Quarantine переименовали в Extraction

Игра Prince of Persia: The Sands of Time Remake получила новое релизное окно — теперь ее выход запланирован на 2022 год. Об этом разработчики сообщили в официальном твиттере проекта.

В коротком обращении к фанатам разработчики также предупредили, что грядущий стрим Ubisoft Forward 12 июня игра пропустит — команда пока не готова поделиться новыми подробностями.

A message from the Prince of Persia: The Sands of Time Remake dev team: pic.twitter.com/3B8tgUGkwl — Prince of Persia (@princeofpersia) June 7, 2021

Ремейк классической action/adventure 2003 года анонсировали на Ubisoft Forward в 2020 году, и изначально ее релиз планировался на 21 января 2021 года. Но после крайне негативной реакции игроков на обновленную графику Prince of Persia, которая никак не соответствовала уровню движка Ubisoft Anvil и 2021 году, игра переехала сначала на 18 марта 2021 года, а затем и вовсе исчезла из календаря релизов. Во время недавнего финансового отчета Ubisoft заявила, что планирует выпустить The Sands of Time до марта 2022-го.

Одновременно Ubisoft в очередной раз переименовала Rainbow Six Quarantine — игру с новым подзаголовком Extraction представят на презентации Forward 12 июня. Продюсер проекта Антуан Вималь дю Монтейн подчеркнул, что новый подзаголовок лучше отражает суть игры.