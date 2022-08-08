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Мобильные игры приносят Activision Blizzard больше денег, чем игры для ПК и консолей вместе взятые

Мобильные игры приносят Activision Blizzard больше денег, чем игры для ПК и консолей вместе взятые

Компания Activision Blizzard опубликовала квартальный финансовый отчет. Он свидетельствует, что из-за резкого падения продаж ПК и консолей снижаются и соответствующие поступления, а мобильные игры теперь приносят ей более половины доходов.

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Компания King Digital Entertainment, ответственная за выпуск игр Candy Crush, Farm Heroes, Bubble Witch и выкупленная Activision Blizzard в 2016 году, является настоящим принтером денег. В минувшем квартале она принесла в копилку родительской компании $685 млн, в то время как Activision и Blizzard заработали $600 млн и $296 млн, соответственно.

Activision больше других заработала на рынке консолей – $360 млн. Ещё $100 млн принёс рынок ПК, $135 млн составил доход от мобильных платформ (большую часть заработала игра Call of Duty Mobile).

В начале июня Blizzard выпустила непопулярную, но прибыльную Diablo Immortal, которая уже собрала более $100 млн. Компании удалось заработать ещё $229 млн на играх для ПК, таких как World of Warcraft и Overwatch. Но на консолях компания заработала всего лишь $19 млн.

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Если просуммировать эти показатели, то доход Activision Blizzard за минувший квартал от мобильных устройств составил более половины совокупного дохода – 50,5% или $831 млн. Доходы от игр для консолей и ПК за год сократился почти вдвое, упав до $376 млн (23%) и $332 млн (20%) соответственно. Другие источники дохода, в первую очередь прямые трансляции и киберспортивные трансляции, составляли около 6% дохода компании ($100 млн).

Как ожидается, доходы от игр для ПК и консолей возрастут позже в этом году, когда на рынок выйдут Overwatch 2, CoD Modern Warfare 2 и расширение Dragonflight для World of Warcraft.

Diablo Immortal за первый месяц принесла Blizzard $49 млн дохода — аналитики Appmagic

Источник: techspot


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