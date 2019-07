Мобильные приложения Microsoft добавляют скрытую рекламу в меню Android

Как оказалось, приложения Microsoft для платформы Android могут добавлять скрытую рекламу других продуктов Microsoft в меню Share и Open мобильной операционной системы. Например, при взаимодействии с файлом в меню появляются дополнительные возможности выбора. В частности, могут демонстрироваться иконки приложений Microsoft, которые фактически не установлены на смартфоне пользователя.

Журналисты Android Police и The Verge протестировали различные приложения Microsoft и пришли к выводу, что такая ситуация возникает при наличии приложения Your Phone Companion, предназначенное для синхронизации Android и Windows устройств. Суть проблемы хорошо видна на представленном скриншоте. При попытке поделиться фотографией в меню Share демонстрируется иконка приложения OneDrive, которое предлагается установить. Фактически его нет на смартфоне в текущий момент. Если кликнуть по этой иконке, то сначала открывается приложение Your Phone Companion, которое затем быстро перенаправляет пользователя на соответствующую страницу Google Play Store, откуда можно загрузить OneDrive. По данным Android Police, такая же ситуация возникает при открытии файла презентации PowerPoint, когда на устройстве установлено приложение Microsoft Word.

Причём, такое поведение приложений Microsoft наблюдается на протяжении уже нескольких месяцев. Ещё в апреле об этом сообщал один из пользователей, а первые упоминая датируются ещё февралём. Но тогда эта ситуация не получила широкого внимания.

Эти небольшие рекламные иконки не приносят каких-либо существенных неудобств. Но сам прецедент может иметь далеко идущие последствия. Если и другие разработчики решат перенять такой способ продвижения своих приложений, то меню Android может разрастись до невероятных размеров, где будет проблематично найти иконку требуемого приложения.

Источник: The Verge