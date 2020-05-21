Мобильным Ryzen 4000 придется несладко. GPU Gen12 Xe процессоров Intel Tiger Lake в два раза быстрее, чем Gen11 моделей Ice Lake

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





На недавнем отчете для инвесторов Intel подтвердила выпуск новых 10-нм мобильных процессоров Tiger Lake для портативных ноутбуков в середине этого года. Мы уже видели некоторые тесты инженерных образцов преемников нынешних Core 10-го поколения (Ice Lake-U/Y), выглядящие весьма многообещающе. Свежие результаты тестирования нескольких процессоров Intel Tiger Lake в бенчмарке 3DMark Fire Strike, которыми поделился Notebookcheck, позволяют оценить производительность встроенной графики грядущих новинок.

Напомним, новые мобильные процессоры Core 11-го поколения получат x86-ядра на многообещающей архитектуре Willow Cove (вместо Sunny Cove в нынешнем поколении), GPU Gen12 семейства Xe и будут производится по улучшенному техпроцессу 10 нм+.

Так вот, согласно этим результатам, новые процессоры более чем вдвое превосходят прямым нынешние модели Ice Lake-U по части возможностей GPU. Графической ядро старших моделей Intel Core i7 11-го поколения содержит 96 вычислительных блоков (Execution Units, EU) и по конфигурации повторяет дискретный GPU в составе настольного видеоадаптера DG1. Обращаем внимание, что эти результаты относятся к инженерным образцам. То есть, производительность розничных экземпляров наверняка окажется выше.

Нам еще предстоит дождаться результатов сравнительного тестирования, но, очень похоже, что грядущие 10-нм мобильные процессоры Intel Core 11-го поколения (Tiger Lake) заставят AMD пересмотреть цены на свои 7-нм APU Ryzen 4000 (Renoir), вышедшие в марте.

Остается добавить, что помимо базовых Tiger Lake-U с TDP в рамках семейства должны выйти еще две линейки — энергоэффективные Tiger Lake-Y с номинальным теплопакетом 9 Вт и высокопроизводительные 45-ваттные Tiger Lake-H. Но учитывая, что только недавно вышли Comet Lake-H, в этом году выпуск последних представляется крайне маловероятным.

Источник: Videocardz