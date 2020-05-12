Обнаружена дискретная настольная видеокарта Intel Xe DG1 с 768 ядрами и 3 ГБ памяти





В базе данных SiSoftware обнаружилась очередная утечка данных, описывающая дискретные графические продукты Intel. На этот раз удалось пролить свет на настольную дискретную видеокарту Intel Xe DG1.

Итак, видеокарта DG1 характеризуется спецификациями Intel Tiger Lake и содержит 96 исполнительных блоков, что означает наличие 768 ядер. Графический процессор работает на частоте 1,5 ГГц. Устройство относится к настольной графической архитектуре Intel 12-го поколения. Видеокарта несёт на борту 3 ГБ памяти, что говорит об устройстве начального уровня. Очень похоже, что это интегрированное графическое решение, трансформированное в дискретную настольную видеокарту. Фактически, речь идёт о платформе для разработчиков, которым предстоит подготовиться к появлению на рынке новых дискретных графических продуктов. Таким образом, нельзя быть уверенными в том, что на рынке будет представлено потребительское устройство с указанными выше характеристиками.

Как ожидается, видеокарта DG1 будет иметь графическое ядро ​​Xe-LP, существенно отличающееся от Xe-HP или HPC. Другие слухи предполагают, что Xe DG2 потенциально может иметь не 8, а 16 ядер в каждом исполнительном блоке. Но официальных подтверждений от Intel всё ещё нет. Потому предстоит запастись терпением и ждать официального анонса.

Источник: videocardz