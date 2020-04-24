Intel отчитался о росте всех финансовых показателей и подтвердил выпуск 10-нм CPU Tiger Lake в середине года

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Компания Intel опубликовала отчет по итогам первого квартала 2020 финансового года. Минувший квартал для завершился для синего гиганта из Санта-Клары весьма удачно — ростом всех основных финансовых показателей. То есть, проблемы с освоением 10-нанометрового техпроцесса по-прежнему не мешают компании уверенно наращивать доходы и прибыль.

Итак, квартальная выручка Intel в годовом выражении увеличилась на 23% и достигла $19,8 млрд. Валовая маржа выросла на 4 процентных пункта, до 60,6%. Операционная прибыль выросла на 69% — до $7,0 млрд. Чистая прибыль составила $5,7 млрд, что на 42% больше, нежели годом ранее.

Расчет не по методике GAAP показывает, что доход увеличился с $16,1 млрд до $19,8 млрд, операционная прибыль — с $4,5 млрд до $7,5 млрд, а чистая прибыль — с $4 млрд до $6,2 млрд.

Почти все направления бизнеса Intel показали рост. Исключение — направление Internet of Things Group (спад на 3%).

Как и прежде, большую часть выручки приносят продажи CPU и наборов логики для персональных компьютеров — результат подразделения Client Computing Group составил $9,8 млрд, что соответствует росту на 14% в годовом выражении. Из остальных направлений стоит выделить результат серверного Data Center Group, которое нарастило выручку на впечатляющие 43% (самый высокий результат) — до $7 млрд.

В текущем квартале Intel рассчитывает на доход в размере $18,5 млрд.

На отчете для инвесторов Intel также рассказала о последних достижениях и планах по выпуску новых продуктов. В частности, компания упомянула о сетевых SoC семейства Snow Ridge с поддержкой 5G, инженерных образцах серверных Ice Lake-SP, чипах семейства Tiger Lake и настольных CPU семейства Comet Lake-S.

И хотя прямо об этом не говорится, очевидно, что под процессорами семейства Tiger Lake подразумеваются мобильные CPU Tiger Lake-U/Y, идущие на смену нынешним Core 10-го поколения Ice Lake-U/Y. Выпуск высокопроизводительных Tiger Lake-H с тепловым пакетом 35–45 Вт, учитывая, что только недавно вышли Comet Lake-H, в этом году представляется весьма маловероятным.

Из предыдущих утечек нам известно, что мобильные процессоры Tiger Lake получат x86-ядра Willow Cove, новые iGPU, родственные грядущих дискретным GPU Intel Xe, поддержку PCI Express 4.0 и Thunderbolt 4, двухканальный контроллер памяти DDR4-3200/LPDDR4X-4266 и будут производится по улучшенному техпроцессу 10 нм+.

Если же говорить о многострадальных 10-нанометровых настольных чипах Intel, таковых не ожидается вплоть до 2022 года, когда ожидаются Alder Lake-S.

Источник: Intel