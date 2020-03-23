Инженерный образец Intel Tiger Lake-U демонстрирует впечатляющую производительность в тесте SiSoftware





В этом году Intel выпустит новые мобильные процессоры Core 11-го поколения (Tiger Lake-U/Y), которые заменят собой уже хорошо знакомые нам Core 10-го поколения (Ice Lake-U/Y). Они получат x86-ядра Willow Cove, iGPU поколения Intel Xe и будут производится по улучшенному техпроцессу 10 нм+. Еще в прошлом году был замечен инженерный образец, работавший на частоте 4,0 ГГц при активности всех ядер, а теперь в базе SiSoftware отметился еще один представитель будущего семейства Tiger Lake-U.

Протестированный таинственный ранний образец Tiger Lake-U имел в своем распоряжении четыре физические ядра с поддержкой Hyper-Threading. Его базовая рабочая частота — 2,7 ГГц, а максимальная достигает 4,3 ГГц. Согласно данным SiSoftware, чип имеет 5 МБ кэша L2 и 12 МБ кэш-памяти третьего уровня. Это хорошо согласуется с предыдущими утечками: процессоры Tiger Lake будут иметь 3 МБ кэш-памяти L3 на ядро (прирост на 50%) и 1,25 МБ кэш-памяти L2 на ядро (примерно в 2,5 раза больше общего объема кэша L2).

Что касается показателей производительности, безымянный образец Intel Tiger Lake-U в тесте Sandra показал результат в 401,96 Mpix/s. Известный инсайдер TUM_APISAK для сравнения привел в качестве примера результат Intel Core i7-1065G7 (флагмана Ice Lake-U), который набирает в этом же тесте 378,63 Mpix/s.

TigerLake VS IceLake Processor Multi-Media pic.twitter.com/gcmpDVfwMt — APISAK (@TUM_APISAK) March 19, 2020

Стандартный TDP чипов Tiger Lake-U — 15 Вт. В то же время по аналогии с Ice Lake-U производители устройство смогут настраивать его под свои нужды в диапазоне от 12 до 25 Вт. То есть, как обычно, производительность будет зависеть от модели ноутбука.

В то же для сравнения можно, например, взять средние значения производительности последних моделей разных сегментов: Core i7-1065G7 — 278,10 Mpix/s, Core i5-9300H — около 306,11 Mpix/s, грядущий младший настольный CPU Core i3-10100 (4/8, 3,6-4,5 ГГц, 65 Вт) — около 382,61 Mpix/s. То есть, мобильный Tiger Lake-U обходит по производительности настольную модель Core 10-го поколения (Comet Lake-S). Это безусловно впечатляет, особенно с учетом того, что перед нами инженерный образец — серийный должен показать еще более высокий результат.

Новые мобильные процессоры Intel Core 11-го поколения (Tiger Lake-U) дебютируют позже в этом году, а первые ноутбуки на их основе ожидаются во втором полугодии. Tiger Lake-U станут ответом Intel на новейшие 7-нм AMD Ryzen 4000 (Renoir).

Источник: wccftech