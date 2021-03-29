Мод для Microsoft Flight Simulator добавляет в игру контейнеровоз Ever Given, заблокировавший Суэцкий канал





Огромное грузовое судно Ever Given почти на неделю застряло в Суэцком канале, блокируя возможность прохождения каналом для других судов. Напомним, 400-метровый контейнеровоз сел на мель ещё 23 марта, и с тех пор, несмотря на многочисленные усилия, службы Суэцкого канала смогли снять с мели лишь кормовую часть корабля. По предварительным оценкам, в результате блокирования канала мировой торговле будет нанесён ущерб в размере около $200 млрд. Речь идёт об убытках в результате задержек поставок и сбоев в цепочке поставок из-за закрытия морского торгового пути.

Это неординарное происшествие уже на протяжении недели привлекает внимание СМИ. Корабль Ever Given стал настолько примечательным, что его использовали для различных карикатур, мемов, а теперь судно даже решили использовать в качестве объекта в Microsoft Flight Simulator. Один из энтузиастов создал мод, который добавляет в игру севший на мель контейнеровоз.

Cargo ship stuck in Microsoft Flight Simulator pic.twitter.com/SczumWI5mD — Mat Velloso (@matvelloso) March 28, 2021

В Twitter уже опубликовано видео из TikTok, на котором продемонстрирован пролёт вдоль Суэцкого канала, перекрытого кораблём Ever Given. Сцена выглядит достаточно реалистично, что свидетельствует о качестве мода.

Учитывая, что службам канала уже удалось снять с мели кормовую часть судна, вероятно, скоро они смогут провести аналогичные действия и с носовой частью, после чего удастся полностью разблокировать канал. Есть надежда, что полностью снять контейнеровоз с мели удастся до конца 29 марта.

Источник: The Verge