Mojang готовит версию Minecraft для PlayStation VR, соответствующее бесплатное обновление выйдет в конце сентября





В конце этого месяца игра Minecraft получит бесплатное обновление, благодаря которому появится возможность играть в неё на PlayStation VR.

Игра Minecraft уже доступна на различных платформах виртуальной реальности. Например, запускать её на Oculus Rift можно ещё с 2016 года. Однако платформа PlayStation VR до сих пор игнорировалась разработчиками. Но теперь благодаря грядущему обновлению ситуация изменится. Как отмечают разработчики, обновление будет бесплатным для владельцев Minecraft для PlayStation 4, соответствующий патч будет установлен автоматически. После этого у игроков появится доступ к новым функциям Minecraft VR (конечно, для этого потребуется набор PlayStation VR).

Студия Mojang также поделилась скриншотами Minecraft в PlayStation VR. Компания заявляет, что версия Minecraft для PS VR будет «на 100% той же игрой Minecraft». Никакие компоненты не удалены. Версия для виртуальной реальности получит два режима: Immersive и Living Room. Однако пока не уточняется, в чём будут заключаться особенности каждого из них.

Источник: The Verge