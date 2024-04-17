monobank анонсировал скин карты со стелой Донецкой области — после ее скандальной «реставрации»

На фоне неожиданной «реставрации» стелы на въезде в Донецкую область, monobank анонсировал новый скин для карты с ее предыдущим видом.

На данный момент предложено 4 дизайна на выбор — в опросе, опубликованном на официальной странице monobank в X, первый пока лидирует с большим отрывом. Однако пользователи все еще могут отдать свой голос за любой вариант — до 12:00 17 апреля.

Нас просили сделать скин на карточку со стелой Донецкой области в том же виде, чтобы она осталась такой не только в памяти. Мы услышали. Есть 4 черновика скинов на выбор. Ниже прикрепляем опрос — вариант-победитель добавим к скинам для всех клиентов. Голоса.. pic.twitter.com/7eWJGkWfV6 — monobank (@monobankua) April 16, 2024

На днях в соцсетях бушевали споры о «реставрации» стелы на въезде в Донецкую область, которая стерла все наклейки и подписи военных и волонтеров. Людей, которые прибегли к самовольному обновлению знака, раскритиковали за то, что они не учли контекст.

«Это был памятный знак со сверхмощным смыслом и историей. Не просто сообщение о въезде в область. Там были подписи наших побратимов, которых уже нет в живых. Возможно, это так больно, потому что еще ничего не закончилось, а уже краской зарисовано, как будто и ничего не было», — написала представительница медицинского батальона «Госпитальеры» Ирина Цыбух.

В monobank отмечают, что скин будет доступен для всех клиентов.