monobank запустил 20% кешбэк «Карантин» на покупки в онлайн-магазинах Google Play, AppStore, Xbox, PS, Netflix и т.д.
Украинский финансовый проект monobank подключил всем своим клиентам новую дополнительную категорию кешбэка «Карантин», благодаря которой можно сэкономить 20% на «развлекательных» покупках во время самоизоляции.
В частности, под данную категорию подпадают покупки в сервисах PlayStation Store, Xbox Microsoft Store, Netflix, MEGOGO, Pornhub, Brazzers, AppStore и Google Play. Категория будет активна до конца марта 2020 года.
Напомним, что недавно monobank запустил детские карты с родительским контролем для пользователей в возрасте от 6 до 16 лет, а также преодолел отметку в 2 млн клиентов.
Источник: monobank