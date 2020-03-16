monobank запустил 20% кешбэк «Карантин» на покупки в онлайн-магазинах Google Play, AppStore, Xbox, PS, Netflix и т.д.

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Украинский финансовый проект monobank подключил всем своим клиентам новую дополнительную категорию кешбэка «Карантин», благодаря которой можно сэкономить 20% на «развлекательных» покупках во время самоизоляции.

В частности, под данную категорию подпадают покупки в сервисах PlayStation Store, Xbox Microsoft Store, Netflix, MEGOGO, Pornhub, Brazzers, AppStore и Google Play. Категория будет активна до конца марта 2020 года.

Напомним, что недавно monobank запустил детские карты с родительским контролем для пользователей в возрасте от 6 до 16 лет, а также преодолел отметку в 2 млн клиентов.

Источник: monobank