Morgan Stanley заявляет, что реальная стоимость биткоина может быть равна $0

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На прошлой неделе курс биткоина, за которым сейчас следят все, даже те, кто так и не рискнул купить криптовалюту, после стремительного роста резко обвалился на треть, заставив многих изрядно понервничать. Собственно, кто-то смирился, а кто-то паникует по сей день. На момент написания этих строк криптовалюта немного восстановилась и сейчас стоит около $15 тыс. (данные CoinDesk). Тем временем аналитики Morgan Stanley решили подлить немного масла в огонь.

Выполнив собственное рыночное исследование группа специалистов Morgan Stanley под руководством Джеймса Фоссета заявила, что реальная стоимость криптовалюты может равняться $0. Об этом со ссылкой на соответствующий доклад «Расшифровка биткоина» (Bitcoin decrypted) сообщает Business Insider.

В разделе «Попытки определить стоимость Bitcoin» Фоссет перечисляет главные причины, по которым невозможно определить реальную цену криптовалюты. Среди них – отсутствие процентных ставок, привязанных к курсу биткоина (с позиции теории денег, процентная ставка — это цена денег как средства сбережения), отсутствие каких-либо реальных товаров, подкрепляющих ценность криптовалюты, а также проблемы, связанные с масштабируемостью сети и транзакционными комиссиями.

Фоссет также проводит аналогию с объемами торгов на валютном рынке (среднесуточный показатель) – $5,4 трлн против $3 млрд у биткоина – и сравнивает Bitcoin с Visa по количеству совершенных за день покупок – меньше $300 против $17 млрд.

Наконец, в заключение аналитик приводит график, демонстрирующий принятие криптовалюты рынком интернет-торговли. Как видно, за последние два года позиции только ухудшились – два из пяти крупнейших продавцов отказались от поддержки Bitcoin.

Остается добавить, что Morgan Stanley особо никогда не щадила Bitcoin. Ранее CEO Morgan Stanley Джеймс Горман назвал биткоин спекулятивным инструментом, не заслуживающим какого-либо внимания.

Источник: Business Insider