МотогоІа Razr 50 Ultra: 6,9-дюймовый складной экран, Snapdragon 8s Gen 3 и искусственный интеллект по цене 50 тыс. грн

В украинскую розничную продажу поступил новый флагманский складной смартфон МотогогоІа Razr 50 Ultra. Эта модель получила самый большой в отрасли внешний дисплей.

Смартфон МотогогоІа Razr 50 Ultra содержит главный складной 6,9-дюймовый pOLED дисплей с разрешением 2640×1080 пикселей, поддержкой HDR10+ и пиковой яркостью 3000 нит. Частота обновления изображения составляет 165 Гц. Внешний дисплей — самый большой в отрасли — имеет pOLED панель диагональю 4 дюйма с разрешением 1272×1080 пикселей. Частота обновления также составляет 165 Гц, а пиковая яркость — 2400 нит.

Устройство получило процессор Snapdragon 8s Gen 3, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 512 ГБ встроенного хранилища UFS 4.0. Емкость батареи составляет 4000 мАч. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 45 Вт, беспроводная зарядка мощностью 15 Вт и реверсивная зарядка мощностью 5 Вт.

Главный 50-мегапиксельный модуль камеры с OIS дополнен 50-мегапиксельным телефото модулем с 2-кратным оптическим зумом. Фронтальная камера — 32-мегапиксельная. Корпус обеспечивает защиту от влаги и пыли по стандарту IP68.

Новинка работает на базе операционной системы Android 14 с фирменным интерфейсом Hello UI. Возможности камеры расширены благодаря использованию функций искусственного интеллекта Moto AI. Смартфон предлагает доступ непосредственно с внешнего дисплея к ИИ-чатботу Gemini, а также к Google Photos. Также разработан новый набор циферблатов, а еще можно создать собственную заставку.

Новый складной смартфон МотогоІа Razr 50 Ultra уже поступил в продажу в Украине по рекомендованной цене 49999 грн.

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Вскоре также начнется продажа более доступной модели Razr 50. Она получила 6,9-дюймовый главный pOLED дисплей с разрешением FHD+ (2640×1080 пикселей), частотой обновления до 120 Гц, поддержкой HDR10+ и пиковой яркостью 3000 нит. Внешний pOLED дисплей имеет диагональ 3,6 дюйма, разрешение 1056×1066 пикселей, частоту обновления до 90 Гц и пиковую яркость 1700 нит.

Аппарат содержит процессор MediaTek Dimensity 7300X, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 256 ГБ встроенного хранилища UFS 2.2. Новинка оснащена аккумулятором емкостью 4200 мАч. Заявлена поддержка проводной зарядки мощностью 30 Вт и беспроводной зарядки мощностью 15 Вт.

Основная камера на внешней стороне корпуса имеет главный 50-мегапиксельный модуль с OIS и 13-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль с поддержкой макро. Фронтальная камера в круглом отверстии основного дисплея — 32-мегапиксельная.

Модель Razr 50 в конфигурации 8+256 ГБ памяти поступит в продажу в Украине по рекомендованной цене 36999 грн.