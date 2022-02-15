Motorola анонсировала носимое на шее устройство с поддержкой 5G для VR и AR-гарнитур

Одна из самых важных проблем с очками виртуальной или дополненной реальности — большое количество компонентов, которые делают их чрезмерно большими и тяжелыми. Но Motorola придумала решение этой проблемы, создав «ошейник» с возможностью подключения 5G, сообщает Engadget.

Одна из целей, которое преследует это устройство, — освободить очки от части компонентов. Для этого в «ожерелье» имеется достаточное количество аппаратных средств, способных выполнять самую сложную работу. Устройство объединяет процессор Snapdragon 8 Gen 1, аккумулятор емкостью 5000 мАч и сенсорную панель управления. Это, в дополнение к тому факту, что поддерживается доступ к сетям 5G от Verizon.

Дополнительно «умный ошейник» имеет гироскоп, акселерометр, барометр и датчик GPS, что позволяет отслеживать любое движение или действие.

Одной из самых поразительных вещей, которые предлагает это устройство, помимо непривычного решения, являются уменьшенные размеры и вес – 54х97 миллиметров и 100 граммов соответственно. Но даже с такими размерами в него поместились порты USB type-C и DP 1.4, и даже набор светодиодов, сообщающих о работе и зарядке устройства.

Продукт был представлен в комплекте с очками Lenovo ThinkReality A3. Motorola подтвердила, что их можно использовать практически со всеми существующими на рынке очками (такими как Oculus, HTC, Valve и Sony).

Что касается сроков выхода на рынок и цены – пока данных нет.