Новый Moto G Power 2026 получил 32 Мп селфи-камеру, большую батарею и Android 16: без роста цены

Motorola представила Moto G Power 2026 — обновленную версию популярного бюджетного смартфона. Новинка получила три ключевых улучшения по сравнению с моделью начала 2025 года, но при этом сохранила стартовую цену.

В целом Motorola решила не ломать формулу. Moto G Power 2026 сохранил знакомый процессор MediaTek Dimensity 6300 (как и защищенный смартфон Realme V60 Pro). Чип дополнен 8 ГБ оперативной памяти и встроенным хранилищем емкостью 128 ГБ. Также от предшественника остался большой 6,8-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2388×1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Блок камер почти не претерпел изменений. Главный 50-мегапиксельный модуль имеет оптическую стабилизацию изображения и объектив с диафрагмой f/1.8. Его дополняет 8-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль.

Впрочем, без апгрейдов не обошлось. Во-первых, Motorola заменила фронтальную камеру: вместо 16 Мп теперь установили 32 Мп сенсор, что должно улучшить качество селфи и видеозвонков. Во-вторых, смартфон получил немного больший аккумулятор — 5200 мА-ч. Это примерно на 4% больше, чем у прошлогодней модели. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 30 Вт. В-третьих, Moto G Power 2026 из коробки работает на Android 16, а не на Android 15, поэтому он будет получать обновления системы примерно на год дольше предшественника.

Moto G Power 2026 появится в продаже 8 января по той же цене $299,99, что и предшественник на момент выхода. В настоящее время Moto G Power 2025 продается на Amazon за $199,99.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Источник: notebookcheck