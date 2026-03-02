Motorola Edge 70 Fusion получил более тонкий защищенный корпус, батарею на 5200 мА-ч и чип Snapdragon 7s Gen 3

Motorola представила новый смартфон Motorola Edge 70 Fusion. Он стал тоньше предшественника, но без потери автономности. Если базовый Edge 70 сделал ставку на ультратонкий корпус толщиной 6,0 мм ценой уменьшения батареи до 4 800 мА-ч (для сравнения, Edge 60 имел 7,9 мм и 5 200 мА-ч), то новый Fusion пошел другим путем.





Характеристики Motorola Edge 70 Fusion

В Motorola Edge 70 Fusion инженеры уменьшили корпус до 7,2 мм, сохранив аккумулятор емкостью 5 200 мА-ч — такой же, как у Edge 60 Fusion. Вес практически не изменился и составляет 177 г. Устройство поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 68 Вт, но без беспроводной. В некоторых регионах выйдет более толстая версия (7,99 мм), зато с батареей емкостью 7 000 мА-ч.

Компания обновила дисплей. Устройство получило 6,78-дюймовую OLED-панель с изгибами по всем четырем граням, разрешением 2712х1220 пикселей и частотой обновления 144 Гц. Пиковая яркость достигает 5 200 нит, это даже больше, чем у Edge 70 (4 500 нит). Защиту обеспечивает стекло Gorilla Glass 7i.





Смартфон Motorola Edge 70 Fusion содержит процессор Snapdragon 7s Gen 3 с GPU Adreno 810 (как у Realme 14 Pro+ и Nothing Phone (3a)). Пользователям предложат конфигурации с 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти и встроенным хранилищем UFS 2.2 емкостью 256 ГБ или 512 ГБ.

Основная камера имеет два модуля и сертификацию Pantone Validated. Главный модуль оснащен 50 МП сенсором Sony Lytia 710 с пикселями 1,0 мкм и оптической системой стабилизации изображения. Его дополняет 13 МП ультраширокоугольная камера с углом обзора 120° и поддержкой макросъемки. Фронтальная камера в круглом отверстии дисплея получила сенсор 32 МП.

Корпус Motorola Edge 70 Fusion соответствует стандартам IP68 и IP69, что должно обеспечить защиту от пыли, погружения в воду и струй под давлением. Устройство также прошло испытания MIL-STD-810H. Производитель предлагает несколько цветов с текстурированными задними панелями, вдохновленными тканью.

Цена Motorola Edge 70 Fusion и сроки начала продаж пока не сообщаются.

Источник: gsmarena