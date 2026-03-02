banner
Новости Устройства 02.03.2026 comment views icon

Motorola Edge 70 Fusion получил более тонкий защищенный корпус, батарею на 5200 мА-ч и чип Snapdragon 7s Gen 3

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Motorola Edge 70 Fusion отримав тонший захищений корпус, батарею на 5200 мА•год та чип Snapdragon 7s Gen 3

Motorola представила новый смартфон Motorola Edge 70 Fusion. Он стал тоньше предшественника, но без потери автономности. Если базовый Edge 70 сделал ставку на ультратонкий корпус толщиной 6,0 мм ценой уменьшения батареи до 4 800 мА-ч (для сравнения, Edge 60 имел 7,9 мм и 5 200 мА-ч), то новый Fusion пошел другим путем.


Характеристики Motorola Edge 70 Fusion

В Motorola Edge 70 Fusion инженеры уменьшили корпус до 7,2 мм, сохранив аккумулятор емкостью 5 200 мА-ч — такой же, как у Edge 60 Fusion. Вес практически не изменился и составляет 177 г. Устройство поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 68 Вт, но без беспроводной. В некоторых регионах выйдет более толстая версия (7,99 мм), зато с батареей емкостью 7 000 мА-ч.

Motorola Edge 70 Fusion отримав тонший захищений корпус, батарею на 5200 мА•год та чип Snapdragon 7s Gen 3

Компания обновила дисплей. Устройство получило 6,78-дюймовую OLED-панель с изгибами по всем четырем граням, разрешением 2712х1220 пикселей и частотой обновления 144 Гц. Пиковая яркость достигает 5 200 нит, это даже больше, чем у Edge 70 (4 500 нит). Защиту обеспечивает стекло Gorilla Glass 7i.


Смартфон Motorola Edge 70 Fusion содержит процессор Snapdragon 7s Gen 3 с GPU Adreno 810 (как у Realme 14 Pro+ и Nothing Phone (3a)). Пользователям предложат конфигурации с 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти и встроенным хранилищем UFS 2.2 емкостью 256 ГБ или 512 ГБ.

Motorola Edge 70 Fusion отримав тонший захищений корпус, батарею на 5200 мА•год та чип Snapdragon 7s Gen 3

Основная камера имеет два модуля и сертификацию Pantone Validated. Главный модуль оснащен 50 МП сенсором Sony Lytia 710 с пикселями 1,0 мкм и оптической системой стабилизации изображения. Его дополняет 13 МП ультраширокоугольная камера с углом обзора 120° и поддержкой макросъемки. Фронтальная камера в круглом отверстии дисплея получила сенсор 32 МП.

Motorola Edge 70 Fusion отримав тонший захищений корпус, батарею на 5200 мА•год та чип Snapdragon 7s Gen 3

Корпус Motorola Edge 70 Fusion соответствует стандартам IP68 и IP69, что должно обеспечить защиту от пыли, погружения в воду и струй под давлением. Устройство также прошло испытания MIL-STD-810H. Производитель предлагает несколько цветов с текстурированными задними панелями, вдохновленными тканью.

Спецпроекты
Samsung представив Galaxy S26 та S26+: 12 ГБ ОЗП, більші дисплей, акумулятор і дуже багато ШІ
Вийшов Samsung Galaxy S26 Ultra від 64 999 грн: Privacy Display, Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy і найшвидша зарядка в серії

Цена Motorola Edge 70 Fusion и сроки начала продаж пока не сообщаются.

«Убийца» Galaxy Edge: вышел тонкий смартфон Motorola Edge 70 за €800

Источник: gsmarena

Популярные новости

arrow left
arrow right
Коварный баг Google Pixel: вас слышат на другой стороне, когда абонент пропустил или сбросил вызов
Motorola на CES 2026: премиальный Signature, Razr 60 FIFA Edition и новые гаджеты
Украинец сравнил "тарифы" trade-in на iPhone 15 в пяти магазинах: разница в цене достигала 13 000 грн (обновлено(
Вышли Redmi Turbo 5: от $287 за Dimensity 8500 до Max-версии с 9000 мА-ч
iPhone 17 Pro Max протестировали на автономность в сетях 5G и Wi-Fi: разница существенная
Первые фото с камеры Samsung Galaxy S26 Ultra против iPhone 17 Pro и Vivo X300 Pro: какой смартфон снимает лучше?
Украинский дизайнер опубликовал рендеры Apple iPhone 18 Pro: 12 новых функций и изменений следующего флагмана
Вышли Vivo V70 и V70 Elite от $505: 3 камеры, 6500 мА-ч и 90 Вт зарядки
Представлен HMD Luma: бюджетный смартфон с 3,5 мм, стереодинамиками и FM-радио
Приложения Android в Windows 11 почти на весь экран — как включить новую функцию Phone Link
Представлен Samsung Galaxy A07 5G: 120 Гц и 6000 мА-ч за $140
Временное решение: OnePlus объяснила блокировку отката прошивок
Запуск Xiaomi 17 в Европе запланировали на 28 февраля: без Pro и "заднего" дисплея
Новый топ: Xiaomi 17 Max получит самый большой аккумулятор в серии
Вышел Vivo X200T: три камеры Zeiss 50 Мп и Dimensity 9400+ от €550
Сисадмин из Конгресса США заказал 240 смартфонов на 80 сотрудников, остальные — сдал в ломбард
Google выпустила Pixel 10a: "лучшая" система камер для смартфона за $500
Как у Oppo и Vivo: Apple iPhone 18 Pro может получить телеконвертер
Реверсивную зарядку Realme P4 Power 10 000 мАч испытали на iPhone 17 Pro: хватит на два раза, но с нюансами
Asus замораживает Zenfone и ROG Phone — в 2026 году компания не выпустит ни одного смартфона
Honor клонировала iPhone 17 Pro с аккумулятором на 10 000 мАч аккумулятором
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить