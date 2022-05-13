Motorola Moto G82 — среднебюджетный с 50-Мп камерой с OIS и экраном AMOLED 120 Гц

Motorola анонсировала выход смартфона Moto G82 с панелью AMOLED. Новинка имеет 6,6-дюймовый экран с разрешением FHD+ и частотой 120 Гц. Панель обеспечивает 100% охват гаммы DCI-P3.

Телефон работает на чистом Android 12, чипе Qualcomm Snapdragon 695 с 6 ГБ + 128 ГБ памяти. Аккумуляторная батарея имеет емкость 5 000 мАч и получит быструю зарядку до 30 Вт в комплекте.

Но больше всего компания делает упор на камерах. Основной сенсор получил 50 Мп с OIS, широкоугольный – на 8 Мп и макро – на 2 Мп. В отверстии на передней панели расположена камера на 16 Мп.

Сенсор отпечатков пальцев расположен на кнопке включения сбоку. Среди остальных возможностей – две SIM-карты со слотом для micro-SD и аудиоразъем 3,5-мм.

Полные характеристики смартфона выглядят так.

Процессор: Qualcomm Snapdragon 695 5G.

Память: 6 ГБ RAM и 128 ГБ внутренней.

AMOLED-дисплей: 6,6 дюйма, FHD+, частота 120 Гц.

Камеры: основные – 50 Мп f/1.8 OIS, 8 Мп f/2.2, 2 Мп f/2.4, фронтальная – 16 Мп, светодиодная вспышка.

Связь: 5G, 4G, Bluetooth 5.1, Wi-Fi ac.

Батарея: 5 000 мАч, блок быстрой зарядки 30 Вт в комплекте.

Другое: порт USB-C. IP 52, боковой датчик отпечатков пальцев.

Размеры и вес: 160,89 x 7,99 x 74,46 мм, 173 г.

Moto g82 5G представлен в сером и белом цветах и появится в Европе по рекомендованной розничной цене €329,99.