Появились фото и подробности о флагманской «раскладушке» Motorola Razr 3: селфи-камера на 32 МП и Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Релиз запланирован этим летом

Инсайдер Эван Бласс опубликовал на сайте 91Mobiles первые снимки и некоторые характеристики нового топового смартфона-раскладушки Motorola под кодовым названием Maven. Он должен выйти уже этим летом.

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Внешне устройство больше похоже на Galaxy Z Flip3, чем на Razr или Razr 5G. Оно более квадратное, чем предшественники. Но без «подбородка» а датчик отпечатков пальцев теперь совмещен с кнопкой питания.

Сзади размещены две камеры: 50 МП основная с апертурой f/1,8, а также комбинированный широкоугольный и макросенсор с разрешением 13 МП. Селфи-камера на 32 МП находится на внутреннем дисплее FHD+.

По данным Бласса, сначала Motorola планировала предложить две версии телефона: с Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и с Plus вариантом этого чипсета (SM8475). Однако из-за сообщений о задержках с доставкой последней SoC неясно, что будет делать компания. Будет доступно несколько конфигураций устройства: с 8 ГБ или 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ или 512 ГБ ПЗУ.

Первые устройства в Китае должны появиться в конце июля или начале августа. Доступными будут два цвета: Quartz Black и Tranquil Blue. Затем продукт выйдет на глобальном рынке.

В начале текущего года сообщалось разработке Motorola смартфона под кодовым названием Frontier. Тогда говорилось, что устройство получит 6,67-дюймовый OLED дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 144 Гц. Также сообщается о наличии процессора Snapdragon 8 (но не о Snapdragon 8 Gen 1, который производит Samsung по заказу Qualcomm) от производителя TSMC (SM8475). Motorola Frontier якобы должен получить основной модуль камеры на базе 200 МП сенсора Samsung S5KHP1, 50 МП сверхширокоугольный модуль (Samsung S5KJN1SQ03) и 12 МП телефото модуль (Sony IMX663). А фронтальная камера получит сенсор на 60 МП OmniVision OV60.