Можно сэкономить миллиарды. Дмитрий Дубилет предлагает отказаться от защищенных стационарных телефонов в пользу смартфонов и мессенджеров с поддержкой постквантовой криптографии

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Новостей о том, как продвигается переход на электронный документооборот (планировалось приступить еще с 1 октября, уже почти середина ноября), по- прежнему нет, но это не мешает Дмитрию Дубилету генерировать новые идеи касательно сокращение трат на содержание госаппарата. На днях сооснователь финтех- стартапа Fintech Band (проект monobank) и министр Кабинета министров Украины предложил отказаться от устаревшей советской специальной системы правительственной связи, которая обходится государству в миллиарды гривен, в пользу более современного и экономически выгодного решения. В частности, Дубилет предлагает заменить «древние стационарные телефоны» на защищенные мобильные телефоны. Для ясности, речь о защищенных линиях стационарных телефонов, которые используют министры и другие чиновники для общения с президентом, премьером и спикером Рады.

Соответствующую идею Дубилет озвучил в вышедшем в минувшую субботу интервью «24 каналу», добавив, что эту идею он уже обсуждал с вицепремьером, министром цифровой трансформации Украины Михаилом Федоровым и другими экспертами.

«Я считаю, это довольно странная вещь. Надеюсь, вскоре мы сможем сделать так, чтобы вместо таких телефонов было приложение», — сказал Дубилет.

Сегодня же в ответ на громкие заголовки СМИ вроде Дубилет хочет уничтожить госспецсвязь автор проекта опубликовал уточнение в своем личном канале в мессенджере Telegram.

Министр особо подчеркнул, что на текущий момент это лишь идея, предложенная к рассмотрению правительством и обсуждению общественностью. То есть, окончательное решение по вопросу еще не принято.

Суть инициативы в том, чтобы полностью отказаться от старой и непомерно дорогой советской системы в пользу более эффективного современного решения — специальных смартфонов. На последние предполагается установить мобильное приложение для голосовой и текстовой связи с применением шифрования алгоритмами постквантовой криптографии (алгоритмы, которые не под силу взломать даже квантовым ПК). Выходить в сеть телефоны будут через защищенный Wi-Fi.

На первых порах мобильные телефоны можно использовать в качестве резервных, пишет Дубилет. Он также считает, что поддержка выделенных каналов связи для Украины — недопустимая роскошь, а новое приложение могло бы делать связь даже более защищенной благодаря методам шифрования.

«Вместо этого эффективнее делать peer-to-peer шифрования (желательно, без транзитного сервера). Мы могли бы шифровать данные одновременно двумя алгоритмами (например, украинским Kalina и иностранным AES), что гарантирует конфиденциальность даже в случае компрометации одного из них. Правильное шифрование и использования общих каналов связи — это более надежный метод, чем использование якобы защищенного канала… теоретически это приложение можно сделать open source, чтобы кто угодно мог убедиться в отсутсвии в нем каких-либо «бэкдоров»», — пишет Дубилет.

Источник: Дмитрий Дубилет