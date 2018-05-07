Mozilla снова начнет показывать рекламу на стартовой странице Firefox (уже с 60-й версии)

Как известно, официальный слоган некоммерческой организации Mozilla: «Интернет для людей, а не для прибыли». Но реальность такова, что кушать хотят все для финансирования развития проектов разработчику популярного браузера Firefox приходится поступаться основными принципами и… внедрять спонсируемый контент. Да, вы все правильно поняли, очень скоро в браузере Firefox появится реклама, снова.

Еще в прошлом году после покупки Pocket разработчики Mozilla начали активно продвигать в браузере Firefox новый раздел рекомендованного сервисом Pocket контента. Собственно, именно в этом разделе будет показываться ссылки на рекламные материалы. Соответствующее нововведение уже есть в последних сборках браузера в каналах beta и nightly, но официальный запуск состоится в этом месяце с выходом 60 версии Firefox.

В Mozilla подчеркивают, что реклама будет обязательно помечаться как таковая и вести на контент, «стоящий времени пользователей». Справедливости ради, рекламные блоки можно будет отключить в настройках стартовой страницы.

На прошлой неделе основатель Pocket Нейт Вейнер заявил в своем блоге, что нынешняя модель интернет-рекламы «сломана», посетовав на недостатки, связанные с конфиденциальностью, прозрачностью и контролем. Альтернативой этой сломанной модели и станет разработка Pocket и Mozilla, которая не должна вызывать никаких вопросов у пользователей. Последним обещана полная приватность. Кроме того, они смогут смотреть, какие данные собираются, управлять всеми аспектами работы функции и при желании полностью отключить показ рекламы. Понятно, что у Mozilla нет таких же широких возможностей таргетинга, как у Facebook и Google, так что и доходы будут скромнее.

Остается добавить, что в 2015 году Mozilla уже пробовала провернуть нечто подобное, но в итоге под давлением общественности вынуждена была отказаться от «эксперимента». Как будет в этот раз, покажет время.

Источник: The Verge