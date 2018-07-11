Mozilla выпустила два новых экспериментальных приложения: менеджер паролей для iOS и менеджер заметок для Android

В 2009 году Mozilla запустила инициативу Test Pilot, которая позволяет пользователям протестировать экспериментальные функции Firefox ещё до их появления в финальной версии браузера. На днях разработчики компании представили два новых приложения в рамках этой инициативы, что говорит о первых экспериментальных функциях для мобильных устройств. Это также первый опыт Mozilla по обеспечению конфиденциальности и безопасности за пределами своего браузера.

Первое приложение – менеджер паролей для iOS под названием Lockbox. Как известно, у Mozilla уже есть одноимённое расширение для десктопной версии браузера. Здесь используется тот же принцип – программа позволяет получить доступ к сохранённым в Firefox логинам и паролям с помощью автоматической синхронизации с учётной записью Firefox Account. Это означает, что вы можете использовать пароль, сохранённый в браузере, для авторизации в любом установленном на смартфоне или планшете приложении.

Lockbox использует 256-битное шифрование и поддерживает разблокировку с помощью Face ID и Touch ID для безопасного доступа к своим паролям.

Второе приложение называется Notes. Это менеджер заметок для Android, который по своим функциональным возможностям очень похож на Google Keep. Программа позволяет синхронизировать заметки с браузером Firefox и организовать работу с ними как на мобильном устройстве, так и на компьютере. Разработчики уверяют, что при передаче данных используется сквозное шифрование, так что доступ к записям имеет только пользователь.

Источник: Mozilla