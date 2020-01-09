MSI на CES 2020: игровые ноутбуки, компьютер с поддержкой 5G, мониторы и другие новинки

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Компания MSI показала на выставке CES 2020 несколько новых своих устройств, включая игровые ноутбуки, настольный компьютер с поддержкой связи 5G, мониторы и видеокарту.

Игровой ноутбук MSI GS66 Stealth предназначен для «профессионалов, которые в глубине души геймеры». Это устройство может оснащаться опциональным дисплеем с частотой обновления 300 Гц. Также сообщается об использовании системы охлаждения с тремя вентиляторами с самыми тонкими в мире лопастями и батареи ёмкостью 99,9 Втч.

Модель MSI GE66 Raider также имеет дисплей с частотой обновления 300 Гц и батарею ёмкостью 99,9 Втч. Особенностью этой версии является дизайн, созданный художником Колли Вертцем, который приложил свою руку к созданию фильмов Star Wars, Transformers, Iron Man и Captain America: Civil War.

Ноутбук MSI Creator 17 ориентирован на создателей цифрового контента. Он содержит 17-дюймовый 4K mini-LED дисплей с поддержкой HDR1000 и яркостью 1000 нит. Экран способен отображать 100% цветового пространства DCI-P3.

Ноутбук MSI Prestige 14 теперь предлагается в розовом исполнении и с алмазной полировкой. Как заверяет производитель, новая модель сочетает тонкий корпус, премиальную текстуру, высокую производительность и точную цветопередачу True Pixel.

Настольный компьютер MSI MEG Aegis Ti5 предназначен для применения в качестве игровой системы. Он включает процессор Intel Core i9 10-го поколения и дискретную видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti. Устройство поддерживает мобильную связь 5G и световую OLED панель, которая позволяет корректировать игровые настройки системы.

Также компания MSI представила новую видеокарту GeForce RTX 2080 Ti Lightning 10th Anniversary Edition. Она оснащена системой охлаждения MSI TRI-FROZR с вентиляторами TORX 3.0. Также устройство несёт на борту настраиваемую RGB подсветку.

Вместе с тем, MSI показала на выставке CES 2020 несколько новых компьютерных мониторов. Модели Optix MEG381CQR и Optix MAG342CQR выполнены на базе технологии квантовых точек и оснащены изогнутой панелью. В то же время модель Optix MAG161 является портативным игровым монитором. Особенностью этого устройства является тонкий корпус толщиной всего 5 мм. Устройство поддерживает частоту обновления 240 Гц.

Наконец, компания анонсировала новые периферийные устройства, включая клавиатуру CK40, мышь CM30 и беспроводные наушники CH40. ПО заверениям производителя, клавиатура и мышь работают практически бесшумно.

Источник: neowin