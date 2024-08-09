Мечтал о Marvel 20 лет: Ченнинг Татум сыграл Гамбита в «Дэдпул и Росомаха», но все еще «молится Богу» о сольном фильме

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Ченнинг Татум появился в роли Гамбита в «Дэдпул и Росомаха» и теперь надеется, что сможет получить от Marvel сольный фильм.

Гамбит — это вымышленный персонаж из комиксов Marvel, представитель подвида людей, известного как Мутанты, который был членом гильдии воров, прежде чем присоединился к Людям Икс.

Сам Татум впервые попробовал «захватить» роль Гамбита еще в далеком 2005 году, однако персонажа вырезали из сценария. В 2009 году актер не смог сыграть мутанта в «Люди Икс: Начало. Росомаха» из-за конфликтов в расписании съемок. В конце концов, Ченнинг получил такую возможность только сейчас, благодаря «Дэдпул и Росомаха», и надеется, что это камео поможет ему в конечном итоге получить свой собственный фильм.

«Очень надеюсь на это и молюсь Богу. Все в руках Боба Айгера и Кевина Файги», — сказал Татум в четверг изданию Variety.

Напомним, что Disney владеет правами на персонажей «Людей Икс» после того, как в 2019 году купила 20th Century Fox.

В Instagram Татум поблагодарил Райана Рейнольдса за то, что дал ему эту роль:

«Я думал, что потерял Гамбита навсегда. Но он боролся за меня и Гамбита. Я, наверное, буду его должником на всю жизнь».

За две недели с момента дебюта «Дэдпул и Росомаха» заработал $900 млн (больше, чем первый и второй фильмы за все время проката) и все еще транслируется в кинотеатрах. Благодаря этим средствам в частности Disney стала первой студией, которая в 2024 году заработала более $3 млрд.

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«Дэдпул и Росомаха» стал единственным фильмом Marvel в 2024 году и вернул на экраны не только болтливого наемника Райана Рейнольдса, но и культового персонажа из команды Людей Икс в исполнении Хью Джекмана (обеспечив, кроме Татума, еще кучу интересных камео), которые противостоят злодейке Кассандре, злой близняшке профессора Икс.

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