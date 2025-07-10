Фото со съемок «Мстители: Судный день» впервые показало Фантастическую четверку, Громовержцев и Мстителей в одной команде

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Заходят как-то Сокол, Существо и Агент США в космический корабль… Нет, это не начало анекдота, а всего лишь кадр из будущего фильма «Мстители» от Marvel.

Новые фото со съемочной площадки (через IGN) показывают в одной сцене Хоакина Торреса / Сокола из новой команды Мстителей Сэма Уилсона, Уайатта Рассела в роли Джона Уокера / Агента США из «Громовержцев» (или «новых Мстителей»), а также Бена Гримма / Существо из Фантастической четверки в исполнении Эбона Мосс-Бакрака.

⌚️ Danny Ramirez, Ebon Moss-Bachrach and Wyatt Russell behind the scenes of ‘AVENGERS: DOOMSDAY’. 📲 https://t.co/Enm4ekuO6V pic.twitter.com/gfGdzkQMk5 — MCU News and Rumors (@mcunewsrumors) July 8, 2025

Несмотря на то, что на фоне мы видим только синий экран, эти кадры намекают на потенциальное взаимодействие всех трех команд в будущем фильме — вероятно, только это может помочь в большой войне против Доктора Дума (персонаж в исполнении Роберта Дауни-младшего станет главным злодеем «Судного дня»). Сами декорации собственно дают представление, что команда находится внутри космического корабля.

Очевидно, новые снимки уже дали фанам Marvel пространство для фантазии — некоторые предположили, что трио оставили на защиту Земли, пока остальная команда перешла в измерение Людей Икс, чтобы начать большую битву в Особняке Икс (то, на что намекали предыдущие утечки).

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Предыдущие кадры со съемок, напомним, раскрыли такие места действий как Латверия (заснеженная родина Дума) и Мадрипур, который свидетельствует о возвращение антагонистки сериала «Сокол и Зимний солдат».

Все, что известно о фильме «Мстители: Судный день»

Предыстория

Фаны Marvel еще с 2021 года знали, что на горизонте должен появиться новый фильм о «Мстителях». Изначально он должен был выйти с подзаголовком «Династия Канга» и персонажем Джонатана Мейджорса в роли главного злодея. Однако из-за обвинения актера в преследовании и нападении студия с ним распрощалась и кардинально изменила планы на новый проект.

Летом 2024 года на сцене Comic-Con International: San Diego Marvel представила свои идеи публично: фильмов будет два, с названиями «Мстители: Судный день» и «Мстители: Тайные войны», режиссерами станут братья Руссо, тогда как главным злодеем будет выступать Доктор Дум, в исполнении, как бы это странно на то время не звучало, Роберта Дауни-младшего — актера, который долгие годы играл во франшизе Тони Старка, он же Железный Человек.

Актерский состав

После анонса проектов, в сети публиковали немало слухов и спекуляций относительно остального актерского состава, однако в конце концов Marvel провела официальную презентацию во время странной 5-часовой трансляции стульев с именами.

Кроме Дауни, в фильме появятся Крис Хемсворт (Тор), Том Хиддлстон (Локи), Энтони Маки (Капитан Америка), Пол Радд (Человек-муравей), Летиция Райт (Черная Пантера), Симу Лю (Шан-Чи), Дэнни Рамирез (Сокол), Уинстон Дюк (Человек-обезьяна), Теноч Уэрта (Неймор) вдобавок к новой Фантастической четверке, Громовержцам и некоторым из Людей Икс.

Что известно о сюжете?

Еще в 2021 году на презентации SDCC 2021 года Marvel Studios раскрыла, что предыдущая версия фильма начнет кульминацию текущей саги Мультивселенной. После перезапуска проекта никакой официальной информации не предоставляли, поэтому здесь мы можем полагаться исключительно на утечки и слухи.

Одна из версий предполагает, что Виктор фон Дум организует крупный конфликт между Мстителями и Людьми Икс, чтобы ослабить обе группы, и параллельно беспрепятственно получить доступ к источнику энергии, способного возродить его собственную разрушенную вселенную. Это также даст классическому злодею из «Фантастической четверки» трагическую предысторию.

Дата релиза

«Мстители: Судный день» — 18 декабря 2026 года

«Мстители: Тайные войны» — 17 декабря 2027 года

Изначально релиз обоих фильмов планировали на май 2026 и 2027 годов, но несколько месяцев назад подкорректировали график. Из интересного: «Мстители: Судный день» и «Человек-паук: Совершенно новый день» теперь являются единственными лентами Marvel, которые выйдут в 2026 году, а дата выхода первой фактически совпадает с ожидаемым релизом «Дюна 3» Дени Вильнёва или «Хроник Нарнии» Греты Гервиг.

Проблемы с производством

Съемки «Судного дня» стартовали в конце апреля — об этом объявила сама Marvel публикацией первого кадра закулисья. Впрочем, по слухам, камеры заработали без готового сценария и утверждения полного актерского состава.

Джефф Снайдер (через World of Reel) сообщил, что сценарий переписывают на ходу, поскольку он «не слишком хорош» — информация, которую подтвердили еще несколько журналистов. А Джон Роча из The Hot Mic уточнил, что проблема возникает из-за желания Marvel привлечь побольше звезд, и поскольку некоторые еще не подтвердили свое участие, в историю приходится вносить изменения. В последнем отчете инсайдера Дэниела Рихтмана отмечалось, что по состоянию на июль фильм все еще не имеет завершенного третьего акта.