Новости Кино 10.07.2025 в 11:14 comment views icon

Фото со съемок «Мстители: Судный день» впервые показало Фантастическую четверку, Громовержцев и Мстителей в одной команде

author avatar

Катерина Даньшина

Автор новостей

Фото со съемок «Мстители: Судный день» впервые показало Фантастическую четверку, Громовержцев и Мстителей в одной команде

Заходят как-то Сокол, Существо и Агент США в космический корабль… Нет, это не начало анекдота, а всего лишь кадр из будущего фильма «Мстители» от Marvel.

Новые фото со съемочной площадки (через IGN) показывают в одной сцене Хоакина Торреса / Сокола из новой команды Мстителей Сэма Уилсона, Уайатта Рассела в роли Джона Уокера / Агента США из «Громовержцев» (или «новых Мстителей»), а также Бена Гримма / Существо из Фантастической четверки в исполнении Эбона Мосс-Бакрака.

Несмотря на то, что на фоне мы видим только синий экран, эти кадры намекают на потенциальное взаимодействие всех трех команд в будущем фильме — вероятно, только это может помочь в большой войне против Доктора Дума (персонаж в исполнении Роберта Дауни-младшего станет главным злодеем «Судного дня»). Сами декорации собственно дают представление, что команда находится внутри космического корабля.

Очевидно, новые снимки уже дали фанам Marvel пространство для фантазии — некоторые предположили, что трио оставили на защиту Земли, пока остальная команда перешла в измерение Людей Икс, чтобы начать большую битву в Особняке Икс (то, на что намекали предыдущие утечки).

Предыдущие кадры со съемок, напомним, раскрыли такие места действий как Латверия (заснеженная родина Дума) и Мадрипур, который свидетельствует о возвращение антагонистки сериала «Сокол и Зимний солдат».

Все, что известно о фильме «Мстители: Судный день»

Предыстория

Фаны Marvel еще с 2021 года знали, что на горизонте должен появиться новый фильм о «Мстителях». Изначально он должен был выйти с подзаголовком «Династия Канга» и персонажем Джонатана Мейджорса в роли главного злодея. Однако из-за обвинения актера в преследовании и нападении студия с ним распрощалась и кардинально изменила планы на новый проект.

Летом 2024 года на сцене Comic-Con International: San Diego Marvel представила свои идеи публично: фильмов будет два, с названиями «Мстители: Судный день» и «Мстители: Тайные войны», режиссерами станут братья Руссо, тогда как главным злодеем будет выступать Доктор Дум, в исполнении, как бы это странно на то время не звучало, Роберта Дауни-младшего — актера, который долгие годы играл во франшизе Тони Старка, он же Железный Человек.

Брати Руссо відмовлялися знімати «Месники: Таємні війни» з Робертом Дауні-молодшим, доки не знайшли цікаву ідею
Кевин Файги, братья Руссо и Роберт Дауни-младший в костюме Доктора Дума / Marvel

Актерский состав

После анонса проектов, в сети публиковали немало слухов и спекуляций относительно остального актерского состава, однако в конце концов Marvel провела официальную презентацию во время странной 5-часовой трансляции стульев с именами.

Кроме Дауни, в фильме появятся Крис Хемсворт (Тор), Том Хиддлстон (Локи), Энтони Маки (Капитан Америка), Пол Радд (Человек-муравей), Летиция Райт (Черная Пантера), Симу Лю (Шан-Чи), Дэнни Рамирез (Сокол), Уинстон Дюк (Человек-обезьяна), Теноч Уэрта (Неймор) вдобавок к новой Фантастической четверке, Громовержцам и некоторым из Людей Икс.

Спецпроекты
Не чекає, поки спрацює правило, а самостійно шукає відхилення. Як Elastic AI захищає від кіберзагроз
Вигідний та зручний обмін валют прямо у банківському застосунку: Sense Bank розширив можливості
Капітан Америка «засвітив» важливе місце дії «Месники: Судний день» — засніжену батьківщину Доктора Дума
Новый Капитан Америка, который, вероятно, возглавит команду Мстителей / Marvel

Что известно о сюжете?

Еще в 2021 году на презентации SDCC 2021 года Marvel Studios раскрыла, что предыдущая версия фильма начнет кульминацию текущей саги Мультивселенной. После перезапуска проекта никакой официальной информации не предоставляли, поэтому здесь мы можем полагаться исключительно на утечки и слухи.

Одна из версий предполагает, что Виктор фон Дум организует крупный конфликт между Мстителями и Людьми Икс, чтобы ослабить обе группы, и параллельно беспрепятственно получить доступ к источнику энергии, способного возродить его собственную разрушенную вселенную. Это также даст классическому злодею из «Фантастической четверки» трагическую предысторию.

«Вашу планету помітила Смерть»: вийшов новий трейлер фільму «Фантастична четвірка» із Срібним Серфером Джулії Гарнер
Кадр из фильма «Фантастическая четверка» / Marvel

Дата релиза

  • «Мстители: Судный день» — 18 декабря 2026 года
  • «Мстители: Тайные войны» — 17 декабря 2027 года

Изначально релиз обоих фильмов планировали на май 2026 и 2027 годов, но несколько месяцев назад подкорректировали график. Из интересного: «Мстители: Судный день» и «Человек-паук: Совершенно новый день» теперь являются единственными лентами Marvel, которые выйдут в 2026 году, а дата выхода первой фактически совпадает с ожидаемым релизом «Дюна 3» Дени Вильнёва или «Хроник Нарнии» Греты Гервиг.

Проблемы с производством

Съемки «Судного дня» стартовали в конце апреля — об этом объявила сама Marvel публикацией первого кадра закулисья. Впрочем, по слухам, камеры заработали без готового сценария и утверждения полного актерского состава.

Джефф Снайдер (через World of Reel) сообщил, что сценарий переписывают на ходу, поскольку он «не слишком хорош» — информация, которую подтвердили еще несколько журналистов. А Джон Роча из The Hot Mic уточнил, что проблема возникает из-за желания Marvel привлечь побольше звезд, и поскольку некоторые еще не подтвердили свое участие, в историю приходится вносить изменения. В последнем отчете инсайдера Дэниела Рихтмана отмечалось, что по состоянию на июль фильм все еще не имеет завершенного третьего акта.

Костюмы для «Грешников» Райана Куглера выкупили у Marvel — со «склада» для перезапуска «Блэйда»

Популярные новости

Tesla, подвинься: новая Xiaomi YU7 предлагает до 690 л.с., до 835 км пробега и цену от $35300
«Резерв+» запустил бета-тест уплаты штрафов ТЦК — скидка 50%
FTC вернет более $126 млн игрокам Fortnite за «нежелательные» покупки
Топ Xbox посоветовал уволенным работникам искать работу через ИИ
Две NVIDIA RTX 3090 за $650, вместо 3080 — кому-то на eBay повезло на +$1000
Геймер превратил авто Honda CR-V в контроллер для Need for Speed Underground
Грамотные запросы в ChatGPT могут спасти жизнь — лучше не делать опечаток
Полиция вскрыла биткоин-банкомат, чтобы вернуть жертве мошенничества $25 000
Босс IO сократил расходы на Hitman 3 впятеро из-за одной хитрой уловки. При чем тут туалеты?
На Netflix вышел третий сезон сериала «Игра в кальмара» — жуткий финал с «морем слез»
Чатбот Claude месяц управлял «мини-магазином» — потерял $200, сошел с ума и поехал на бизнес-встречу к Симпсонам
Apple готовит MacBook с процессором от iPhone, — Мин-Чи Куо
Электрический ток улучшает математические способности — смелый эксперимент в Оксфорде
Nio выпустила электрокроссовер Onvo L90: 6 мест, холодильник, 600 км пробега менее чем за $42 тыс.
Представлен OnePlus Nord CE5 — 7100 мА-ч, AMOLED 120 Гц по цене от €299
«Сбежал от темы и морали»: Джеймс Кэмерон «разнес» хитовый фильм Кристофера Нолана с семью «Оскарами»
Слишком узкие глаза: Xiaomi SU7 постоянно ошибочно будит китайца ото сна за рулем
Google предоставила ИИ Gemini полный доступ к приложениям Android — без согласия пользователей
Представлен Samsung Galaxy Fold7 — тоньше, легче, с большими экранами и 200 МП камерой по цене от 85 тыс. грн
Северокорейские хакеры рассылают вирус через вакансии в криптосфере
«Супермен» стартовал с 85% на Rotten Tomatoes — фильм с шармом, но на раз
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить