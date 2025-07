Фото со съемок «Мстители: Судный день» впервые показало Фантастическую четверку, Громовержцев и Мстителей в одной команде

Заходят как-то Сокол, Существо и Агент США в космический корабль… Нет, это не начало анекдота, а всего лишь кадр из будущего фильма «Мстители» от Marvel.

Новые фото со съемочной площадки (через IGN) показывают в одной сцене Хоакина Торреса / Сокола из новой команды Мстителей Сэма Уилсона, Уайатта Рассела в роли Джона Уокера / Агента США из «Громовержцев» (или «новых Мстителей»), а также Бена Гримма / Существо из Фантастической четверки в исполнении Эбона Мосс-Бакрака.

⌚️ Danny Ramirez, Ebon Moss-Bachrach and Wyatt Russell behind the scenes of ‘AVENGERS: DOOMSDAY’.

📲 https://t.co/Enm4ekuO6V pic.twitter.com/gfGdzkQMk5

— MCU News and Rumors (@mcunewsrumors) July 8, 2025