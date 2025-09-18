Новости Наука и космос 18.09.2025 comment views icon

Мультфильмы Ghibli и Zelda помогают бороться с депрессией, — исследование

Маргарита Юзяк

Мультики Ghibli та Zelda допомагають боротися з депресією, — дослідження

Мультфильмы студии Ghibli и игра The Legend of Zelda: Breath of the Wild оказались полезными для психического здоровья.

Новое исследование, опубликованное в National Library of Medicine, показало: погружение в мир Хайрула или просмотр мультфильмов Хаяо Миядзаки заметно повышают уровень счастья и внутреннего спокойствия. Как мы успели выяснить, на сегодняшний день исчез кризис среднего возраста, потому что стрессуют все без исключения, а где-то надо искать позитив. При таких условиях именно творчество и качественный отдых становятся ключом к эмоциональному балансу — а таких вещей нам часто не хватает.

Исследователи решили проверить, поможет ли людям «ламповый» отдых. Помочь выяснить это решили 518 участников, которых разделили на четыре группы:

  • Первая играла в Breath of the Wild;
  • Вторая смотрела аниме студии Ghibli;
  • Третья делала и то, и другое;
  • Четвертая не делала ничего из описанного.

Результаты оказались однозначными: наибольший уровень счастья показала группа, игравшая в Zelda. А те, кто совмещал игру с просмотром мультфильмов Миядзаки, сообщали о ещё лучшем эффекте.

Исследователи объясняют: положительный эффект возникает благодаря тому, что именно получают участники от игры и мультфильмов. В Breath of the Wild игрок погружается в мир исследований и открытий, что соответствует естественному стремлению человека к приключениям. Спокойные пейзажи и музыка создают атмосферу «медитативного бегства», а постепенный прогресс — от улучшения снаряжения до побед над врагами — дарит ощущение мастерства и контроля. Сюжетная линия «путешествия героя» дает четкую цель, которая помогает найти смысл даже в фантастическом мире.

Фильмы Ghibli усиливают положительный эффект благодаря способности находить красоту в обычных вещах — в ужине с семьей, в прогулке по сельской тропе и тому подобное. Сюжеты Миядзаки полны доброты, а живописные пейзажи пробуждают ощущение гармонии и детского восхищения миром.

В итоге исследование подтвердило: играть в Zelda или смотреть мультфильмы Ghibli — это не просто развлечение. Это простой и доступный способ снизить стресс, так же как «запойный» просмотр сериалов. Здесь упоминается другое исследование, которое говорило, что Stardew Valley тоже помогает бороться с депрессией и тревожностью. Другими словами, чтобы лучше себя чувствовать надо окружить себя «ламповыми» людьми, вещами и хобби.

