МВД напомнило об онлайн-услуге «Калькулятор», позволяющей рассчитать ориентировочную стоимость регистрации авто

В конце мая главный сервисный центр МВД возобновил работу официального вебсайта, включая онлайн-сервис «Калькулятор ориентировочной стоимости регистрации транспортного средства». А сейчас ведомство напомнило о доступности услуги на фоне активного ввоза авто без растаможки из Европы и резком повышении спроса на электромобили из-за топливного кризиса.

Посредством этого калькулятора автовладельцы могут онлайн (без необходимости посещать сервисный центр МВД) рассчитать сумму сбора за регистрацию ТС. Инструмент позволяет узнать не только, сколько обойдется регистрационная услуга сервисного центра МВД для любого типа ТС, но и о том, какие именно налоги и сборы и в каком размере уплачиваются в каждом конкретном случае.

Сама услуга доступна по этой ссылке.

Накануне премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал введение облегченной процедуры быстрого растаможивания автомобилей — соответствующая услуга должна появиться в Действии до конца этого месяца. А вот беспошлинный режим ввоза машин могут отменить 30 мая — Кабмин внес в Верховную Раду законопроект №7418, которым предлагает вернуть пошлины на ввоз в Украину авто для собственного пользования.