МВД Украины запустило услугу записи электронной подписи (КЭП) на чип ID-карты внутреннего паспорта

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Сегодня, 5 февраля 2020 года, Министерство внутренних дел и Государственная миграционная служба презентовали новую услугу — запись квалифицированной электронной подписи на ID-карту (КЭП). Новая услуга бесплатна и дает ряд преимуществ для использования электронных сервисов государственных органов и бизнеса.

Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что ID-карта выдается на основе Единого государственного реестра, содержит биометрические данные и имеет надежную защиту.

«Сегодня мы представляем ID-карту, как носитель электронной подписи. Это позволяет считывать данные всеми операционными системами, осуществлять проверку достоверности данных, использовать ее как инструмент автоматизированной идентификации и использования в качестве надежной защиты за счет электронной подписи. Это означает, что вы можете пользоваться электронными сервисами как государственного органа, так и бизнеса. В том числе регистрировать бизнес. С сегодняшнего дня электронную подпись на ID-карту можно получить бесплатно», — рассказал Арсен Аваков.

Первым, кто воспользовался новым сервисом МВД и получил квалифицированную электронную подпись на чип ID-карты стал Президент Украины, который присоединился к 4,4 млн украинцам, уже получившим современные ID-карты.

Услуга доступна для граждан Украины, которые достигли 18-летнего возраста. Срок действия сертификатов ключей КЭП составит 2 года.

Сейчас услугу можно получить двумя способами:

сразу после получения новой ID-карты в территориальном подразделении ГМС по месту регистрации лица;

записать на ранее выданную ID-карту — в любом территориальном подразделении ДМС, независимо от места регистрации.

Для записи КЭП на чип ID-карты понадобится PIN-код (PIN 2), который лично указывается владельцем ID-карты при ее получении. Отметим, что оформление КЭП и внесения его на чип ID-карты не является обязательным и осуществляется по желанию. Однако, в случае нежелания собственника ID-карты получить такую ​​услугу, он не сможет воспользоваться всеми преимуществами электронной цифровой подписи.

Председатель миграционной службы Максим Соколюк напомнил, что ГМС внедряет биометрические документы с 2015 года. Так, на сегодняшний день оформлено более 15 млн биометрических загранпаспортов.

«В 2016 году мы ввели новую ID-карту. С Турцией и Грузией с 2017 и 2018 года соответственно у нас действует соглашение о беспрепятственном въезд по ID-картам, то есть по внутренним документам. Сейчас продолжаются переговоры с другими странами», — отметил он.

Министр внутренних дел Арсен Аваков также отметил, что уже через две недели МВД представит фото- и видеофиксацию нарушений на дорогах и электронный образ паспорта.

Напомним, что квалифицированная электронная подпись (КЭП) — это один из атрибутов электронного документа, подтверждающий его подлинность и принадлежность конкретному гражданину. С помощью электронной подписи можно получить доступ к информационным государственным системам и пользоваться электронными сервисами.

Источник: МВД Украины