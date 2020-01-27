За 4 года украинцы оформили более 4,3 млн ID-карт, из них 1,6 млн было выдано в 2019 году

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Как известно, с 2016 года Украина перешла на биометрический внутренний паспорт, который имеет вид пластиковой ID-карты, содержащей бесконтактный электронный носитель. За 4 года Государственная миграционная служба Украины выдала гражданам более 4,3 млн паспортов в виде ID-карточек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.

Ведомство также опубликовало более подробную статистику по годам: в 2016 году было оформлено около 280 тыс. ID-карт, в 2017 году — более 1,1 млн, в 2018 году — более 1,3 млн, в 2019 году — почти 1,6 млн. То есть, весьма ожидаемо, больше всего ID-карт оформили по итогам 2019 года.

В МВД напомнили, что каждый владелец паспорта-книжечки может по желанию обменять его на новый паспорт-карточку, тогда каждый гражданин Украины, достигший 14 лет, может сразу получить ID-карту.

Мы же в свою очередь напомним, что как раз в прошлом году правительство в последний раз повышало стоимость оформления биометрических загранпаспортов и ID-карт.

Остается добавить, что уже в следующем месяце должен состояться запуск электронных биометрического загранпаспорта и ID-карты в приложении «Дія».

Источник: МВД