Мы должны вывести россию из партнёрства по космической станции – Бывший командир МКС

Американский астронавт и бывший командир МКС Терри Вёртс высказался в связи с недавней ситуацией, когда российские космонавты использовали космическую станцию для антиукраинской пропаганды. Также он припомнил и другие случаи неподобающего поведения россии в сфере космического сотрудничества, например, публикаций рогозина (глава «роскосмоса») в Twitter, которые представляли собой угрозы. Обо всём этом и о том, как быть с партнёрством по МКС, он высказался в авторской колонке на The Hill.

«Он (рогозин) писал в Twitter не очень завуалированные угрозы в адрес NASA и Запада, хвастаясь тем, что «роскосмос» создает ядерное оружие, которое может быть использовано против нас. Он угрожал оставить американских астронавтов в космосе. Он пригрозил свести с орбиты МКС, чтобы она упала на нашу территорию», — напоминает Терри Вёртс.

Также астронавт напоминает, что кроме угроз в космосе россия ведёт полномасштабную войну на Земле и, фактически, является террористическим государством.

«Гораздо хуже, чем эти юношеские бредни (если угрозы ядерной войны могут быть ребячеством), на самом деле война, которую россия ведёт в Европе. Они убили десятки тысяч украинцев. Они преднамеренно наносили удары по гражданским лицам (что также известно как военные преступления). Они бессмысленно уничтожили имущество на сотни миллиардов долларов. Это страна президента россии владимира путина в 2022 году — террористическое государство и наш партнёр по Международной космической станции», — уточняет Терри Вёртс.

С учётом всего этого астронавт задаётся вопросом: какая польза от участия россии в партнерстве по МКС, если они собираются использовать его для поддержки путинской войны и угрожать Европе и США ядерными ударами?

«МКС должна быть символом мира и единства, но россия решила использовать её в качестве инструмента пропаганды для агрессии», — продолжает Терри Вёртс.

Он напоминате, что Китаю было отказано в партнёрстве по МКС из-за авторитарной модели управления в отношении прав человека и кражи интеллектуальной собственности. Если бы проект МКС запускался сейчас, то путинскую россию не пригласили бы ни к одной космической инициативе. Но партнёрство по МКС было начато 30 лет назад, россия принимает участие в проекте, и теперь с этим нужно что-то делать.

Терри Вёртс высказал мнение, что в будущем у NASA должны быть два руководящих принципа.

«Во-первых, мы должны начать процесс выхода россии из партнёрства по МКС. Во-вторых, мы должны свести к минимуму влияние этого разъединения на США и другие страны-партнёры, которые вложили огромное количество времени и денег в космическую станцию», — считает он.

К сожалению, избавиться от россии на МКС будет непросто. Из-за решения, принятого 20 лет назад, российский сегмент единственным на станции имеет важные двигатели, необходимые для контроля ориентации и удержания орбиты.

«Поэтому NASA должно уделить первоочередное внимание созданию собственного нового модуля управления в течение года, что устранит нашу зависимость от российских двигателей», — считает Терри Вёртс.

Он предлагает и другие шаги. Так, нужно немедленно ограничить сотрудничество на МКС до абсолютного минимума, необходимого для безопасной эксплуатации станции. Российские экипажи должны быть ограничены в обучении в Хьюстоне. Также следует прекратить использование кораблей «Союз» для отправки американских астронавтов, а российские космонавты не должны летать на капсулах SpaceX или Boeing. Экипажи в космосе должны прекратить проводить научные эксперименты или помогать в обслуживании другого сегмента, ограничивая взаимодействие между астронавтами и российскими космонавтами на МКС оперативной необходимостью.

«Эти шаги могут показаться драконовскими. Это, безусловно, не лучший способ космического партнёрства. Но путин перешёл черту здесь, на Земле, и его космонавты пересекли черту в космосе. Мы не можем продолжать работу на МКС в обычном режиме, пока россия использует её в качестве инструмента пропаганды для поддержки убийства тысяч невинных украинцев и разрушения мировой экономики. Чтобы иметь представление о перспективах, путин, по сути, вернул Европу в 1941 год. Потерпели бы союзники совместный проект исследования Арктики с немецкими учёными (даже с благими намерениями), поддерживающими военную позицию Германии в 1941 году?», — уточняет свою позицию Терри Вёртс и фактически сравнивая путина с Гитлером.

В заключении астронавт высказывает надежду, что когда-то NASA вернётся к сотрудничеству в постпутинской россии, но пока американское космическое агентство и другие страны-партнёры должны принять трудное решение и начать процесс размежевания.

Источник: The Hill