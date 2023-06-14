«Мы это переживем». Руководитель Reddit отреагировал на забастовки против платного API, которые продлили на неопределенный срок

Тысячи сабредитов стали приватными в ответ на новую политику ценообразования для API Reddit, вызвав кратковременный сбой на сайте – однако руководитель Reddit Стив Хаффман, похоже, не слишком переживает на этот счет.

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В служебной записке генеральный директор Reddit отметил, что «существенного влияния на доходы не было» и это «можно пережить». Хаффман добавил, что некоторые сотрудники работали круглосуточно, адаптируясь к нагрузкам инфраструктуры и взаимодействуя с сообществами.

«Очень много шума, но это когда-нибудь закончится. Единственное долгосрочное решение – это усовершенствование нашего продукта, а в ближайшее время нас ждут несколько важных запусков модификационного инструмента», – пишет руководитель.

В апреле Reddit заявил, что начнет взимать плату с разработчиков, использующих его API: программы с менее чем 100 запросами в минуту платить не будут (на них, по словам сайта, приходится более 90% текущих заявок), а с остальных будут взимать $0, 24 за каждые 1000 запросов.

Два популярных сторонних клиента Reddit Apollo и RIF объявили, что прекратят работу 30 июня. Создатель Apollo оценил, что поддержка приложения обойдется ему в $20 млн в год.

«Хотя две крупнейшие сторонние программы, Apollo и RIF, а также несколько других, заявили, что планируют прекратить работу в конце месяца, мы все еще ведем диалог с некоторыми другими. И, как я упомянул в своей публикации на прошлой неделе, мы освободим от платы программы, ориентированные на доступность, и пока имеем соглашения с RedReader и Dystopia», – пишет Хаффман.

Несмотря на свою уверенность в решении проблемы, Хаффман посоветовал сотрудникам не появляться в брендированных футболках Reddit в публичных местах:

«Некоторые люди очень расстроены, и мы не хотим, чтобы они на вас выплеснули эмоции», — написал он. Курс Executive Leadership англійською. З тобою працюватиме Academic director & Program adviser у Google Девід Слокум . Хочу на курс

В ответ на заявления руководства Reddit сообщества объявили о продлении забастовок на неопределенный срок. Согласно данным счетчика на Twitch, сейчас к протестам присоединились 8829 сабредитов, и некоторые из них имеют по несколько десятков миллионов подписчиков.

«48 часов было лишь «подтверждением концепции». Хаффман пренебрежительно относится к скоординированным действиям более 20 000 модераторов и 10 000 сабредитов», – написал u/britinsb.

Тем временем u/strolls предложил принять более радикальные меры и прекратить модерацию контента (кроме NSFW), позволив «спамерам и троллям превратить Reddit в помойку»:

«В настоящее время протестуют десятки тысяч модераторов, которые на протяжении десятилетий делали для Reddit бесплатную работу. Это не так просто, и любая возможная попытка IPO повлияет на имидж сайта. Twitter обманул свой персонал и снизил до трети отметку перед покупкой. Reddit также может так поступить».

В конце 2021 года Reddit подала заявку на первоначальное размещение акций, а в феврале The Information сообщила, что компания хочет выйти на биржу в этом году.

Источник: Engadget 1, 2