Забастовки на Reddit: более 7 000 сообществ закроются на 48 часов в знак протеста против новых правил по API

С 12 по 14 июня более 7 000 сообществ на Reddit прекратят работу – 24 из них имеют по 20 миллионов подписчиков, сообщает Insider.

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Ранее компания предлагала бесплатный доступ к своему API, однако в апреле объявила, что начнет взимать плату с разработчиков с 1 июля. Согласно обновленным правилам, программы с менее 100 запросами в минуту платить не будут – на них, по словам руководства, приходится более 90% текущих заявок.

За сторонние клиенты с более высокими запросами API будут взиматься $0,24 за каждые 1000 запросов. Разработчик Apollo (популярного iOS-приложения Reddit) подсчитал, что ему придется платить $1,7 млн в месяц или $20 млн в год, чтобы работать в привычном темпе. Впоследствии Apollo, ReddPlanet, rif is fun for Reddit, Sync заявили, что перестанут работать в конце июня.

Владельцы более 7 000 сообществ в соцсети, имеющие от 5000 до более 40 млн подписчиков, сейчас также организовали протесты и сделают частными свои страницы на 48 часов. Среди них такие сабредиты:

Сабредиты с более чем 40 млн пользователей: r/funny;

Сабредиты с более чем 30 млн пользователей: r/aww, r/gaming, r/Music, r/Pics, r/science, r/todayilearned;

Сабредиты с более чем 20 млн пользователей: r/art, r/askscience, r/books, r/DIY, r/EarthPorn, r/explainlikeimfive, r/food, r/gadgets, r/gifs, r/LifeProTips, r/memes, r/mildlyinteresting, r/NotTheOnion, r/Showerthoughts, r/space, r/sports, r/videos

Сабредиты с более чем 10 млн пользователей: r/dataisbeautiful и r/lifehacks.

Все сабредиты, которые на данный момент объявили о протестах, в целом имеют более 2,6 миллиарда подписчиков и более 28 000 модераторов. Некоторые сообщества планируют восстановить общий доступ после забастовок, а остальные уйдут с платформы, если проблему не решат.