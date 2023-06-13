API-забастовки на Reddit привели к 3-часовому сбою

Тысячи сабредитов, которые протестовали против нового ценообразования API Reddit, сломали вебсайт и мобильное приложение соцсети.

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12 июня более 8000 сабредитов стали частными на 48 часов, выразив таким образом свое недовольство по поводу новых правил использования API Reddit. Протесты вызвали определенную нестабильность на сайте, что привело к почти 3-часовому сбою в работе.

«Значительное количество сабредитов, которые стали частными, повлекли за собой некоторые ожидаемые проблемы со стабильностью, и мы работаем над их решением», – сказал представитель Reddit Тим Ратшмидт сайту The Verge.

Согласно данным счетчика на Twitch в целом к протестам присоединились 8733 сабредитов, и у некоторых из них – по несколько десятков миллионов подписчиков.

Во время сбоя сайта пользователям Reddit показывало главную ленту с примечанием «Что-то пошло не так. Не паникуйте» и всплывающим окном «Извините, мы не смогли загрузить публикации для этой страницы». TechCrunch сообщил, что люди также не могли просматривать темы в мобильном приложении Reddit.

По данным Downdetector, на пике проблемы получено 43 039 сообщений о сбое в Reddit.

Еще в апреле Reddit объявил о новых правилах использования его API, которые должны вступить в силу 1 июля. Согласно им, программы с менее чем 100 запросами в минуту платить не будут (на них, по словам сайта, приходится более 90% текущих заявок), а со сторонних клиентов с более высокими запросами API будут взиматься $0,24 за каждые 1000 запросов.

Для сравнения: Imgur берет $500 в месяц за 7,5 миллиона запросов в месяц или $10 000 в месяц за 150 миллионов запросов в месяц, а Twitter – $42 000 за 50 миллионов твитов.

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Разработчик Apollo, мобильного приложения Reddit для iOS, рассчитал, что должен платить примерно $20 млн в год, чтобы работать в привычном темпе и впоследствии объявил, что прекратит работу до конца июня. О закрытии приложений сообщили также ReddPlanet, rif is fun for Reddit и Syn.

В пятницу накануне протестов генеральный директор Reddit Стив Хаффман был непреклонным в отношении будущих изменений:

«Reddit должен быть самоокупающимся бизнесом, и для этого мы больше не можем субсидировать коммерческие организации, нуждающиеся в широком использовании данных. В отличие от некоторых приложений, мы неприбыльны», — сказал Хаффман.

В конце 2021 года Reddit подала заявку на первоначальное размещение акций, а в феврале The Information сообщила, что компания хочет выйти на биржу в этом году.