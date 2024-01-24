«Мы не Game Pass или Netflix»: CEO Sony о появлении эксклюзивов PlayStation в PS Plus в день релиза. Но игры станут «повсеместными»

Генеральный директор Sony Кенитиро Ёсида заявил, что игры его компании, выпускаемые для PlayStation, станут «повсеместными» и будут появляться практически на всех платформах (кроме других консолей).

Некоторые из наиболее популярных видеоигр за последние несколько лет были эксклюзивами для PlayStation, хотя спустя несколько лет после их дебюта на консолях Sony они выходили и на других платформах. Похоже, что эта тенденция сохранится, поскольку Sony ищет источники дохода за пределами PlayStation 5. В недавнем интервью с инвесторами генеральный директор Sony Кенитиро Ёсида заявил, что игры для PlayStation будут распространяться на «ПК, мобильных устройствах и в облаке».

Отвечая на вопрос «Как вы видите будущее игр?», Ёсида сказал:

«Коротко говоря, они будут повсеместно. Везде, где есть компьютеры, пользователи смогут без проблем играть в свои любимые игры. Геймеры смогут найти место для игры в разных пространствах. Хотя PlayStation останется нашим основным продуктом, мы расширим наши игровые возможности на ПК, мобильные устройства и облака».

Такое отношение, похоже, точно отражает текущее состояние портфеля компании. ААА-игры, издаваемые или финансируемые Sony, сначала выходят на PlayStation 5, а затем на ПК, но пока в относительно небольшом количестве. У Sony также есть некоторый интерес к стримингу игр, но он фрагментирован: пользователи могут транслировать игры с консоли PlayStation на смартфон, планшет или ПК. Можно даже вести стриминг через удаленное соединение, а также транслировать коллекцию старых консольных игр из PlayStation Cloud на ПК или смартфон. Sony также начала продавать PlayStation Portal, свою первую портативную игровую консоль после PS Vita, но она ограничена подключением Wi-Fi к консоли PS5.

Horizon: Forbidden West, продолжение популярной игры Horizon: Zero Dawn, — это следующий крупный релиз PlayStation Studios, который выйдет на ПК в начале этого года. ПК-геймеры также с нетерпением ждут появления на этой платформе таких игр, как Ghost of Tsushima и Bloodborne, но какие-либо планы в их отношении пока не подтверждены.

Когда его спросили о росте популярности моделей подписки, таких как Microsoft Game Pass, Йошида затронул собственную модель Plus от PlayStation. PlayStation Plus требуется для большинства многопользовательских онлайн-игр на PlayStation и предлагает онлайн-библиотеку игр по цене от $15 в месяц. Однако он не видит перспективы перехода к платному доступу к новым играм в модели Netflix.

«Люди обычно играют в одну игру за раз», — сказал он, — «поэтому тип [подписки] «все, что вы можете съесть» может быть не таким ценным по сравнению с сервисами стриминга видео».

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Источник: pcworld