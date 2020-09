Дефицитные GeForce RTX 3080 перепродают на eBay — цены достигают $2500. NVIDIA публично извинилась, объяснив ситуацию «беспрецедентным спросом»

Очередь возле магазина электроники Micro Center в Бруклине. Фото : TC Sottek / The Verge

17 сентября начались продажи горячо ожидаемой видеокарты GeForce RTX 3080 поколения Ampere. Однако в тот же день продажи закончились — по причине отсутствия видеокарт. То есть, да, произошло ровно то, чего все опасались — NVIDIA не справилась со спросом на RTX 3080. По крайней мере, на старте.

The GeForce RTX 3080 is out, and the rave reviews are in! Learn more about the “staggering performance upgrade” (PCWorld) and more: https://t.co/BilhUvJNuf pic.twitter.com/KD9nxsTLqo — NVIDIA GeForce (@NVIDIAGeForce) September 17, 2020

В подавляющем большинстве крупных американских интернет-магазинов все RTX 3080 были распроданы за несколько часов после старта продаж и сейчас на западных площадках нет ни одного предложения с RTX 3080 (Amazon, Newegg, Best Buy и сайт Nvidia — во всех полный sold out). В других странах, судя по сообщениям СМИ и разгневанных пользователей в соцсетях, ситуация аналогичная. Не исключено, что где-то еще можно найти какое-то количество карт из первой партии, но такое сейчас можно считать большой удачей. Как это обычно и происходит, в ход пошла ирония и пользователи уже окрестили новинку «GeForce RTX 3080 Out of Stock Edition».

Само собой, этим небывалым ажиотажем не преминули воспользоваться искатели легкой наживы. На аукционе eBay сейчас можно найти массу предложений с RTX 3080. Правда, придется выложить за нее немалую сумму — при рекомендованной цене $699 на площадке просят от $1000 до $2500. Надо ли уточнять, что это стартовые цены по лотам, которые в процессе торгов еще могут подниматься.

После того как видеокарты закончились, соцсети оказались переполнены сообщениями раздосадованных покупателей, которые, выстояв в очереди, так и не смогли совершить покупку. Некоторые пользователи не сдерживали себя в выражениях, обвиняя производителя в намеренном создании дефицита.

so here i am. 10:33 pm. less than 12 hours until the RTX 3080 drops. there are 15 cards available. i was 14th in line. i will keep you all updated throughout the night. pic.twitter.com/a8lJKZTh67 — Bread For Congress (@breadforcongres) September 17, 2020

Wish y'all would've made a system so real consumers could have actually ordered a card. Stayed up all night just to get crashed servers and everything sold out within 2 minutes without me even seeing the item as available. Literally went right from "Not Available" to "Sold Out". — Jordan L (@MrJordyboy) September 17, 2020

I was up since 9 PM CST waiting on this card, checking every hour in between college work. Didn't even get to see the buy now button. Why is this purchasing behavior acceptable, NVIDIA? Could there not have been pre-orders so selling out wouldn't happen? — grealdy (@grealdyTTV) September 17, 2020

Реагируя на негатив и обвинения, «зеленый» чипмейкер выпустил официальное заявления, в котором публично извинился перед покупателями за то, что не смог удовлетворить спрос в полной мере. В NVIDIA особо подчеркнули, что спрос на RTX 3080 оказался «беспрецедентным». Также в компании упомянули о ботах и спекулянтах, с которыми активно борются сотрудники компании. В то же время NVIDIA не уточнила, когда ждать новых поставок, отметив лишь, что вместе с партнерами она активно отгружает больше карт ритейлерам.

Еще до анонса серии RTX 3000 ходили слухи, что первая партия будет небольшой. Также на основании первых тестов RTX 3080 в майнинге высказывались предложения, что карты поколения Ampere могут быть интересны не только геймерам, но и добытчикам криптовалют. Как бы там ни было, ближайшие пару дней покажут, насколько серьезной является ситуация с дефицитом RTX 3080.

В украинской рознице RTX 3080 пока еще не появилась, но некоторые продавцы уже выставили ценники — на уровне 30 000 грн.