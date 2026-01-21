Новости Кино 21.01.2026 comment views icon

"Мы нужны Пандоре": суперфаны "Аватар 3" повторно покупают билеты, чтобы увеличить кассовые сборы

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

"Ми потрібні Пандорі": суперфани "Аватар 3" повторно купують квитки, щоб збільшити касові збори

Джеймс Кэмерон предупреждал, что закроет франшизу, если «Аватар 3» не соберет достаточно денег в прокате. Хотя лента уже сделала $1,3 млрд, часть фанатов призывает «помочь Пандоре выжить».

Некоторые зрители решили не ждать решений Disney относительно продолжения и взялись спасать серию самостоятельно. Они покупают дополнительные билеты и еще раз идут на сеанс. Сейчас «Аватар 3» уже собрал $363,5 млн в США и $955,3 млн за рубежом. Это большой результат, но все равно меньше предыдущих частей:

  • «Аватар» (2009) — $2,9 млрд
  • «Аватар: Путь воды» (2022) — $2,3 млрд
  • «Аватар: Огонь и пепел» вряд ли превысит $1,5 млрд

«Мы нужны Пандоре»

Толчком тратить больше средств на кинотеатры стал пост на Reddit под названием «Мы нужны Пандоре (это не учебная тревога)». Автор с ником Silver-Squirrel призвал фанов не ограничиваться одним походом в кино:

«Если вы любите франшизу «Аватар», подумайте о том, чтобы посмотреть «Огонь и пепел» больше одного раза. Если можете сходите вдвоем, с другом или родственником. Я хочу, чтобы фильм имел действительно хорошие кассовые сборы», — написал он.

Позже он добавил, что «возможно, это не изменит все, но каждый доллар имеет значение». В комментариях один пользователь признался, что не может позволить себе поход в кинотеатр — и почти сразу получил предложения подарить ему билет на «Аватар 3». Другой фанат из Великобритании выложил фото купленного билета и написал, что сделал это «чтобы помочь фильму удержаться в топе».

Впрочем, не все восприняли такую «благотворительную кампанию» с позитивом: «Извините, но многомиллиардной франшизе не нужна помощь фанатов». Особенно вспоминается другая рекламная кампания с тизерами «Мстителей», которая дополнительно заманивала людей в кинотеатры. К тому же многие комментаторы напоминают: сегодня для многих поход в кино несколько раз — роскошь, ведь цены на билеты и вкусности ощутимо бьют по карману.

Сам Кэмерон признавал, что ситуация после премьеры «Аватар 3» непростая. Кроме высокого дохода, Disney потребовала удешевить будущие фильмы, чтобы они получили «зеленый свет». Вскоре после этого режиссер решил, что ему надо исследовать «этический» аспект ИИ, от которого он так долго отказывался.

Источник: IGN

Популярные новости

arrow left
arrow right
Трейлер "Одиссеи" Нолана собрал 121,4 млн просмотров за сутки — вдвое больше, чем "Оппенгеймер"
Люди Икс дебютируют в Marvel: новый тизер "Мстителей" раскрыл Магнето и Ксавьера
Тизер фильма "Человек-паук 4" раскрыл загадочную роль звезды "Очень странных дел"
Питер Джексон хотел снять "Властелин колец 3.5" с сюжетом, который раскроют в "Охоте на Голлума"
Проснись, покойник: на Netflix вышел детектив "Достать ножи 3"
Преемник "Носферату": первые кадры фильма "Вервольф" с готическими ужасами и Лили-Роуз Депп
Композитор "Аватар 3" написал 1907 страниц нот, чтобы музыки хватило на 3+ часа фильма
Квентин Тарантино разнес "Голодные игры", как полный плагиат: "Почему никто не подал в суд?"
Marvel использовала 80% реальных декораций для "Мстители: Судный день"
Черная вдова в DC: "Бэтмен 2" привлекает Скарлетт Йоханссон на главную роль
Том Круз стал оператором в новых "Звездных войнах" и снял "водную дуэль" на световых мечах
Маколей Калкин раскрыл идею для сиквела "Один дома" — с разведенным Кевином Маккалистером и его сыном
"Здесь произошло что-то очень плохое": украинский трейлер фильма "Сайлент Хилл. Возвращение", релиз — 22 января
Из "Дома дракона" в космос: первый тизер фильма "Супергёрл" с Мили Алкок
Съемки фильма "Властелин колец: Охота на Голлума" начнутся в мае со "старыми" Фродо и Гэндальфом
Обновлено: Netflix купил Warner Bros. за $72 млрд
Кэмерон: Disney требует удешевить "Аватар 4 и 5", иначе — фильмы не выйдут
"Аватар" стал первой трилогией в истории кино с кассой в $6 млрд
Энди Серкис показал трейлер мультфильма "Скотный двор" — милые свиньи, метеоризм и ничего от Джорджа Оруэлла
Актер Геральта из игр CD Projekt Red сравнил Кавилла и Хемсворта в роли "сериальных Ведьмаков"
Новая Лара Крофт избегает фильмов с Джоли, но изучает игры и комиксы Tomb Raider: "Я должна создать что-то свое"
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить