"Мы нужны Пандоре": суперфаны "Аватар 3" повторно покупают билеты, чтобы увеличить кассовые сборы

Джеймс Кэмерон предупреждал, что закроет франшизу, если «Аватар 3» не соберет достаточно денег в прокате. Хотя лента уже сделала $1,3 млрд, часть фанатов призывает «помочь Пандоре выжить».

Некоторые зрители решили не ждать решений Disney относительно продолжения и взялись спасать серию самостоятельно. Они покупают дополнительные билеты и еще раз идут на сеанс. Сейчас «Аватар 3» уже собрал $363,5 млн в США и $955,3 млн за рубежом. Это большой результат, но все равно меньше предыдущих частей:

«Аватар» (2009) — $2,9 млрд

«Аватар: Путь воды» (2022) — $2,3 млрд

«Аватар: Огонь и пепел» вряд ли превысит $1,5 млрд

«Мы нужны Пандоре»

Толчком тратить больше средств на кинотеатры стал пост на Reddit под названием «Мы нужны Пандоре (это не учебная тревога)». Автор с ником Silver-Squirrel призвал фанов не ограничиваться одним походом в кино:

«Если вы любите франшизу «Аватар», подумайте о том, чтобы посмотреть «Огонь и пепел» больше одного раза. Если можете сходите вдвоем, с другом или родственником. Я хочу, чтобы фильм имел действительно хорошие кассовые сборы», — написал он.

Позже он добавил, что «возможно, это не изменит все, но каждый доллар имеет значение». В комментариях один пользователь признался, что не может позволить себе поход в кинотеатр — и почти сразу получил предложения подарить ему билет на «Аватар 3». Другой фанат из Великобритании выложил фото купленного билета и написал, что сделал это «чтобы помочь фильму удержаться в топе».

Впрочем, не все восприняли такую «благотворительную кампанию» с позитивом: «Извините, но многомиллиардной франшизе не нужна помощь фанатов». Особенно вспоминается другая рекламная кампания с тизерами «Мстителей», которая дополнительно заманивала людей в кинотеатры. К тому же многие комментаторы напоминают: сегодня для многих поход в кино несколько раз — роскошь, ведь цены на билеты и вкусности ощутимо бьют по карману.

Сам Кэмерон признавал, что ситуация после премьеры «Аватар 3» непростая. Кроме высокого дохода, Disney потребовала удешевить будущие фильмы, чтобы они получили «зеленый свет». Вскоре после этого режиссер решил, что ему надо исследовать «этический» аспект ИИ, от которого он так долго отказывался.

Источник: IGN