Новости Кино 16.01.2026 comment views icon

Кэмерон: Disney требует удешевить "Аватар 4 и 5", иначе — фильмы не выйдут

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новостей

Джеймс Кемерон: Disney вимагає здешевити "Аватар 4 і 5", інакше — фільми не вийдуть

Производство фильмов «Аватар» требует много спецэффектов и соответственно огромных денег. Исторически, франшиза зарабатывала миллиарды долларов в прокате, однако кассы последней части может не хватить для зеленого света на продолжение.

Оригинальный «Аватар» 2009 года остается самым кассовым фильмом всех времен (без учета инфляции) и заработал $2,9 млрд, «Путь воды» 2022-го принес $2,3 млрд, а вот новый «Огонь и пепел» после четырех недель проката остановился на отметке в $1,2 млрд, что существенно меньше показателей предшественников, взятых за то же время.

У третьего фильма все меньше шансов повторить успех первых двух, хотя от его результатов напрямую зависит существование следующих частей. Несмотря на то, что Disney уже выделила даты выхода для «Аватар 4 и 5» — 21 декабря 2029 года и 19 декабря 2031 года — их все еще могут отменить. Кэмерон сам это подтверждал, ссылаясь на «чертовски» огромный бюджет «Аватара 3», а ныне в интервью тайваньскому изданию TVBS заявил, что активно ищет способы удешевить производство сиквелов.

«Мишель Йео снимется в «Аватар 4″, если мы его сделаем», — говорит Кэмерон. «Дело в том, что киноиндустрия сейчас в депрессии. Третий фильм стоил много. Мы должны получить хорошие показатели и должны выяснить, как делать «Аватары» дешевле, чтобы продолжить».

Кэмерон добавил, что 4 и 5 фильмы являются «одной большой историей», поэтому должны выйти оба.

«Если мы продолжим и сделаем четвертый, то будем делать его вместе с пятым. Как и первые две части, это одна большая история. Мишель снимется в обеих следующих. Она будет играть персонажа, созданного с помощью технологии Performance Capture. Ее имя — Пакту’эйлат. Она будет На’ви».

В противном случае (если фильмы отменят), режиссер согласился, что спокойно уйдет и раскроет сюжет продолжений в книге или на отдельной пресс-конференции.

«Я был в мире «Аватара» 20 лет… Даже 30, потому что я написал историю в 95-м, но не работал над ней непрерывно в течение первых 10. Если на этом все закончится, отлично. Есть одна открытая тема. Я напишу книгу!».

Напомним, что на момент старта «Аватар 3» в прокате Disney использовала хитрый трюк, чтобы привлечь большее количество зрителей: на показах транслировались четыре разных тизера новых «Мстителей», мотивируя фанов к повторному визиту на сеансы «Огня и пепла».

Питер Джексон хотел снять «Властелин колец 3.5» с сюжетом, который раскроют в «Охоте на Голлума»

Спецпроекты
Огляд Blackview MEGA 12 – водонепроникного смартпланшета із захистом IP69K та безплатними аксесуарами
VoIPTime: як працює українська платформа, яка конкурує з CISCO і Avaya

Источник: IGN

Популярные новости

arrow left
arrow right
Первые кадры живого римейка "Моаны" — все, как в мультфильме, но пока без Скалы
"Мы первыми выбрали дату": Warner Bros. отказалась перенести "Дюна 3" из-за релиза "Мстителей", фильмы выйдут в один день
Netflix анонсировал фильм "Очень странные дела: Последнее приключение" о закулисье финального сезона — смотрим трейлер
Энди Серкис показал трейлер мультфильма "Скотный двор" — милые свиньи, метеоризм и ничего от Джорджа Оруэлла
Актер Геральта из игр CD Projekt Red сравнил Кавилла и Хемсворта в роли "сериальных Ведьмаков"
Перезапуск "Мумии" переименовали после провала тестовых показов, чтобы "отдалить" от франшизы
Уходит эпоха: Джеймс Кэмерон снимет новый "Терминатор" без Шварценеггера
Первый взгляд на "Джуманджи 3": Скала и компания отправляются в реальный мир
Проснись, покойник: на Netflix вышел детектив "Достать ножи 3"
В "Одиссее" Нолана покажут циклопов-аниматроников в "натуральных" размерах
Софи Тернер говорит, что была единственной актрисой "Игры престолов", которую удовлетворил финал
"Хищник: Планета смерти" завершает прокат с убытком в $80 млн
Новая Лара Крофт избегает фильмов с Джоли, но изучает игры и комиксы Tomb Raider: "Я должна создать что-то свое"
Disney идет на рекорд: "Зверополис 2" заработал $900 млн за две недели проката
"Аватар 3" станет последним фильмом в серии, если не заработает денег — но Кэмерон напишет книгу
Обошел "Одиссею" и "Аватара": назван самый популярный трейлер 2025 года
Первый взгляд: Хью Джекман в хорроре "Смерть Робин Гуда" от A24
Новые "Звездные войны" с Райаном Гослингом "во многом" будут подражать "Очень странным делам"
Том Круз стал оператором в новых "Звездных войнах" и снял "водную дуэль" на световых мечах
"Это соревнование будет другим": появились первые кадры "Голодных игр" с юным Хеймитчем
Фильм "Битва за битвой" получил дату релиза в "цифре" — на HBО Max
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить