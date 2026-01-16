Кэмерон: Disney требует удешевить "Аватар 4 и 5", иначе — фильмы не выйдут

Производство фильмов «Аватар» требует много спецэффектов и соответственно огромных денег. Исторически, франшиза зарабатывала миллиарды долларов в прокате, однако кассы последней части может не хватить для зеленого света на продолжение.

Оригинальный «Аватар» 2009 года остается самым кассовым фильмом всех времен (без учета инфляции) и заработал $2,9 млрд, «Путь воды» 2022-го принес $2,3 млрд, а вот новый «Огонь и пепел» после четырех недель проката остановился на отметке в $1,2 млрд, что существенно меньше показателей предшественников, взятых за то же время.

У третьего фильма все меньше шансов повторить успех первых двух, хотя от его результатов напрямую зависит существование следующих частей. Несмотря на то, что Disney уже выделила даты выхода для «Аватар 4 и 5» — 21 декабря 2029 года и 19 декабря 2031 года — их все еще могут отменить. Кэмерон сам это подтверждал, ссылаясь на «чертовски» огромный бюджет «Аватара 3», а ныне в интервью тайваньскому изданию TVBS заявил, что активно ищет способы удешевить производство сиквелов.

«Мишель Йео снимется в «Аватар 4″, если мы его сделаем», — говорит Кэмерон. «Дело в том, что киноиндустрия сейчас в депрессии. Третий фильм стоил много. Мы должны получить хорошие показатели и должны выяснить, как делать «Аватары» дешевле, чтобы продолжить».

Кэмерон добавил, что 4 и 5 фильмы являются «одной большой историей», поэтому должны выйти оба.

«Если мы продолжим и сделаем четвертый, то будем делать его вместе с пятым. Как и первые две части, это одна большая история. Мишель снимется в обеих следующих. Она будет играть персонажа, созданного с помощью технологии Performance Capture. Ее имя — Пакту’эйлат. Она будет На’ви».

В противном случае (если фильмы отменят), режиссер согласился, что спокойно уйдет и раскроет сюжет продолжений в книге или на отдельной пресс-конференции.

«Я был в мире «Аватара» 20 лет… Даже 30, потому что я написал историю в 95-м, но не работал над ней непрерывно в течение первых 10. Если на этом все закончится, отлично. Есть одна открытая тема. Я напишу книгу!».

Напомним, что на момент старта «Аватар 3» в прокате Disney использовала хитрый трюк, чтобы привлечь большее количество зрителей: на показах транслировались четыре разных тизера новых «Мстителей», мотивируя фанов к повторному визиту на сеансы «Огня и пепла».

Источник: IGN