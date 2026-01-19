Новости Кино 19.01.2026 comment views icon

Кассовые сборы: "Аватар 3" все еще без $2 млрд, а сиквел "28 лет спустя" стартовал вдвое хуже первого фильма

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новостей

На пятой неделе «Аватар: Огонь и пепел» удерживает лидерство в прокате, но все еще далек от показателей первых двух частей; а вот дебют сиквела «28 лет спустя» оказался слишком скромным, несмотря на известное имя франшизы и положительные первые отзывы.

«Аватар: Огонь и пепел»

На данный момент третий фильм о Пандоре заработал в прокате $1,3 млрд. Для сравнения: оригинальный «Аватар» 2009 года принес $2,9 млрд и стал самым кассовым фильмом всех времен (без учета инфляции), а «Путь воды» в 2022-м заработал $2,3 млрд.

Триквел, по слухам, имел бюджет в $400 млн без учета маркетинга, так что его кассовые показатели оставляют под вопросом продолжение франшизы. Джеймс Кэмерон говорил, что Disney требует удешевить производство 4 и 5 частей, иначе фильмы вообще не выйдут.

"Для цього фільму створили кінотеатри": з'явились перші реакції на "Аватар 3" Джеймса Кемерона

«28 лет спустя: Храм костей»

«Храм костей», который продолжает историю прошлогоднего «28 лет спустя» заработал $31,2 млн по всему миру, включая скромные $15 млн из США — вдвое ниже, чем у первого фильма. Результат удивляет, учитывая предварительные оценки с 94% на Rotten Tomatoes.

Что пошло не так? Первое и самое очевидное объяснение: прошлогодний фильм Бойла оттолкнул слишком много людей. Его сопровождал ажиотаж от анонса, но результат, мягко говоря, оставил горький осадок у зрителей. Производство нового фильма при режиссуре Ниа Дакосты стоило $63 млн и, чтобы еще больше усложнить ситуацию, Sony быстро дала зеленый свет на третью часть, на этот раз с Киллианом Мерфи в главной роли.

"Перевершує очікування". Критики оцінили "28 років по тому: Храм кісток" у 94% на Rotten Tomatoes

«Служанка»

Эротический психологический триллер Lionsgate с Сидни Суини и Амандой Сейфрид в главных ролях продолжает свой успешный кассовый взлет. На прошлой неделе фильм заработал $192,5 млн в глобальной кассе, фактически в пять раз перебив производственный бюджет в $35 млн, а в эти выходные довел кассовые сборы до $247,3 млн. Это самый кассовый фильм в карьере Суини и второй для режиссера Пола Фига.

Несмотря на посредственные 72% от критиков на Rotten Tomatoes, такая касса вполне оправдывает ранее объявленное продолжение «Служанки».

«Зоотрополис 2»

Сиквел хитового мультфильма Disney превзошел оригинал и других крупных конкурентов: на данный момент «Зоотрополис 2» заработал $1,7 млрд в прокате и стал самым кассовым анимационным фильмом в истории Голливуда, обойдя другой проект студии «Головоломка 2». По миру все еще лидирует китайский «Нечжа 2» с $2,25 млрд.

Если брать фильмы в целом, то «Зоотрополис 2» сейчас является девятым по величине мировым релизом всех времен. Что ж, триквел кажется неизбежным.

Disney йде на рекорд: "Зоотрополіс 2" заробив $900 млн за два тижні прокату

Источник: Deadline, Variety

