Передумал: Кэмерон исследует "этический" аспект ИИ, чтобы выпускать "Аватары" быстрее

Джеймс Кэмерон понемногу пересматривает свое отношение к искусственному интеллекту. Режиссер задумывается, что ИИ может помочь ускорить работу над будущими «Аватарами», но только при строгих этических ограничениях.

Третий фильм франшизы «Аватар: Огонь и пепел» только что вышел в кинотеатры после одного из самых длинных и сложных производственных циклов в современном Голливуде. Его снимали в значительной степени параллельно с «Аватаром: Путь воды», вкладывая годы работы в новые технологии захвата движения и визуальные эффекты. По заявлениям, бюджет ленты превысил $400 млн, а от мировых сборов зависит будущее всей серии. За первые выходные фильм заработал $345 млн.

По словам режиссера, он не хочет тратить еще 8 лет жизни на два следующих сиквела и ищет способы работать быстрее и дешевле. В интервью на шоу Q with Tom Power он поделился, что более быстрое производство означает меньше затрат.

«Главное — оставаться в пределах этических принципов: никогда не заменять актеров, никогда не заменять художников… никогда не заменять меня как режиссера или сценаристов», — объясняет Кэмерон.

Создатель «Аватаров» неоднократно называл искусственный интеллект одной из трех экзистенциальных угроз наряду с ядерным оружием и уничтожением окружающей среды. В частности говорил об опасности гонки вооружений в сфере ИИ и замене людей в творческих профессиях со словами, что «предупреждал нас в 1984 году». Теперь же режиссер признает, что от искусственного интеллекта не надо до конца открещиваться.

В то же время он прямо говорит, что современные инструменты генеративного ИИ не подходят для производства фильмов уровня «Аватара». Они не вписываются в сложные процессы создания топовых эффектов и для больших фильмов придется делать отдельные, специальные решения. После этого Кэмерон раскритиковал отношение крупных корпораций к ИИ: они гонятся за массовыми сервисами, но совсем не думают о профессиональных инструментах для кино.

Источник: Spoiler Bolavip