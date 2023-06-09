Mortal Kombat 1, Alan Wake 2 і Final Fantasy 7 Rebirth. Главное с Summer Game Fest 2023

Summer Game Fest 2023 открывает уикэнд, богатый на анонсы и трейлеры крупнейших и самых ожидаемых игр, которые выйдут в ближайшие месяцы и годы. Предлагаем ознакомиться с наиболее интересными трейлерами с прошедшего мероприятия.
Path of Exile 2
Первые новые кадры Path of Exile 2 с 2021 года демонстрируют небольшие фрагменты геймплея. Трейлер также обещает, что 28 июля игрокам расскажут больше о грядущей игре.
Sonic Superstars
Новая игра Sonic Superstars возвращает персонажа к его двумерным корням. Игра будет полностью кооперативной для четырех игроков и выйдет этой осенью.
Mortal Kombat 1
Первый официальный геймплейный трейлер Mortal Kombat 1 демонстрирует насилие, комбо-атаки и существенное нововведение — бойцов-помощников Kameo Fighters. Этих вспомогательных персонажей можно вызывать во время сражений на небольшие промежутки времени, чтобы они оказали помощь в бою.
Baldur’s Gate 3
В новом трейлере Baldur’s Gate 3 выяснилось, что Джейсон Айзекс озвучит нового антагониста игры лорда Энвера Горташа. Выход Baldur’s Gate 3 запланирован на начало следующего года.
Marvel’s Spider-Man 2
Видео о Marvel’s Spider-Man 2 раскрыло больше сведений об антагонистах игры, а также официальную дату релиза. Игра выйдет на PlayStation 5 20 октября.
Lies of P
Экшен Lies of P получил новый трейлер и демо-версии, которые уже доступны на платформах PlayStation 5, Windows ПК и Xbox Series X.
Sand Land
Sand Land — новая игра с открытым миром, основанная на мире, придуманном создателем Dragon Ball Акирой Ториямой. Игрокам предстоит управлять Вельзевулом, молодым и могущественным сыном Люцифера и принцем Подземного мира.
Alan Wake 2
Alan Wake 2 — игра в жанре ужасов на выживание. В игре будет два отдельных повествования, раскрывающих историю Алана и Саги Андерсон, которая расследует серию убийств в Брайт-Фоллс. Новый трейлер показал элементы геймплея.
Toxic Commando
Toxic Commando – это новая игра от мастера ужасов Джона Карпентера. Трейлер демонстрирует сражения с зомби и использование с этой целью транспортных средств.
Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone 2.0
Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone 2.0 получают новую карту под названием Vondel. Карта включает в себя новые локации, такие как железнодорожный вокзал и футбольный стадион. Новый сезон и карта выйдут 14 июня.
Twisted Metal
Телесериал в жанре комедийного боевика, основанный на серии игр Twisted Metal, выйдет на Peacock уже 27 июля.
Fortnite
Трейлер нового сезона Fortnite показывает огромную дыру в центре острова с динозаврами, скрытыми храмами и даже Оптимусом Праймом в качестве нового скина боевого пропуска. Новый сезон стартует 9 июня.
Final Fantasy 7 Rebirth
Первый геймплейный трейлер Final Fantasy 7 Rebirth показывает, чего можно ожидать от ремейка. Игра выйдет на PlayStation 5 в начале 2024 года.
Prince of Persia: The Lost Crown
Prince of Persia: The Lost Crown – это приключенческий платформер, действие которого происходит в мифическом персидском мире, где игрок может управлять границами времени и пространства. Игра выйдет 18 января 2024 года для PlayStation, Xbox, Nintendo Switch и ПК.
Источник: polygon