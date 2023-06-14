«Аватар» и «Звездные войны» откладываются – Disney изменила график выхода будущих фильмов из-за страйков сценаристов

Большинство фильмов Disney отложены, однако некоторые выйдут в кинотеатрах немного раньше.

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«Звездные войны» с Дейзи Ридли, которые должны были выйти в декабре 2025-го, перенесены на 26 мая 2026 года, а второй фильм, как ни странно, дебютирует в том же году, 18 декабря.

После огромного кассового успеха фильма «Аватар: Путь воды» Джеймсу Кэмерону понадобится немного больше времени, чтобы завершить сагу: «Аватар 3» выйдет 19 декабря 2025 года, «Аватар 4» переносится на 21 декабря 2029 года, а «Аватар 5» на декабрь 2031 года. Если предположить, что дальнейших задержек не будет, последний фильм о жителях Пандоры выйдет на экраны только через 22 года после оригинала (между прочим, первый и второй «Аватары» вышли с перерывом в 13 лет).

Основная масса будущих фильмов Marvel также получила обновленный график выхода:

«Капитан Америка: Дивный новый мир» – 26 августа 2024 года;

«Громовержцы» – 20 декабря 2024;

«Блэйд» – 14 февраля 2025;

«Фантастическая четверка» – 2 мая 2025 года;

«Мстители: Династия Канга‎» – 1 мая 2026 года;

«Мстители: Секретные войны» – 7 мая 2027 года.

В то же время «Дэдпул 3» появится в кинотеатрах раньше — вместо 8 ноября 2024 года, его выпустят 3 мая 2024 года, а «Моана» дебютирует 27 июня 2025 года. Для фильма Феде Альвареса «Чужой» также определили дату – 16 августа 2024 года.

Причина изменений – забастовки сценаристов, которые начались еще в начале мая. Ранее из-за этого на паузу поставили производство пятого и завершающего сезона шоу братьев Даффер «Очень странные дела» и сериал «Межевой рыцарь» (приквел «Игры престолов‎»).

Источник: Variety