Новости Украина 18.12.2025 comment views icon

Минфин опубликовал законопроект о 20% НДС для ФЛП — детали

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новостей

Мінфін розробив законопроєкт про 20% ПДФ для ФОПів — деталі

Министерство финансов Украины представило законопроект о введении НДС в 20% для ФЛП с годовым доходом более 1 млн гривен. Документ предусматривает, что налог будет введен в действие уже с 1 января 2027 года.

Что предлагает законопроект?

Законопроект устанавливает, что с 1 января 2027 года ФЛП 1-3 групп, которые достигнут общей суммы от осуществления операций по поставке товаров/услуг в более 1 млн грн (без учета НДС) в течение последних 12 календарных месяцев, обязаны быть зарегистрированы как плательщики налога на добавленную стоимость в размере 20%. Дополнительно такие предприниматели должны перейти на общий бухгалтерский учет вместо упрощенного.

Со слов нардепа Ярослава Железняка, Правительство должно вынести законопроект на рассмотрение до 15 января и принять до марта 2026 года.

«До 15 января 2026 года где-то Правительство внесет законопроект (это будет выполнение prior action МВФ) и будет давить, чтобы до конца марта 2026 года принять (это будет уже маяк МВФ)», пишет Железняк. «P.S. Напомню, это «чек за популизм» когда сейчас Украину заставляют компенсировать все те раздачи денег: кэшбек, выдачу 1000 грн, чекапы и марафоны….»

Контекст

Впервые об уплате НДС для ФОПов с доходом в более миллион гривен активно заговорили три недели назад после материала Bloomberg. Издание писало, что эта мера является частью предварительных условий (включая пересмотр правил о беспошлинном ввозе посылок) для получения новой четырехлетней программы МВФ объемом около $8 млрд.

Планы были сразу раскритикованы некоторыми нардепами, общественными организациями и экономистами. Последние утверждали, что это может привести к снижению общественного благосостояния: общие потери якобы могут составить 150-180 млрд грн, или около 1,5-2% ВВП.

«В 2024 году в Украине было зарегистрировано более 644 тыс. ФЛП — плательщиков ЕН, с доходом более 1 млн грн. Если представить, что все они станут плательщиками НДС, это создаст дополнительную нагрузку на систему администрирования НДС, понадобятся сотни тысяч бухгалтеров, которых нет и приведет к росту текущих расходов микробизнеса», — говорится в совместном обращении к президенту и правительству от украинских аналитических центров.

Среди других неприятных последствий отмечают потенциальное закрытие большинства ФЛП, вывод экономики «в тень», увеличение коррупции и подорожание большинства товаров и услуг. Министр финансов Сергей Марченко ранее заявил, что избежать изменений в упрощенной системе налогообложения невозможно.

«Вы знаете, что у нас упрощенная система налогообложения — это не только предоставление услуг малыми предприятиями, консалтинг и другие виды деятельности. Это также способ уклонения от уплаты налогов крупными недобропорядочными бизнесами, которые просто используют «упрощенцев». Возможно ли избежать изменений в упрощенной системе налогообложения? Нет, невозможно».

Популярные новости

arrow left
arrow right
Каждый третий пользователь "Дії" подал заявку на "Зимнюю тысячу"
Клиент-рекордсмен собрал 50 лимонов в monobank за 62 минуты
"Дія" по ошибке открыла ФЛП на украинку, с нее требуют ₴45 000 налогов — решение суда
В Украине стартует "раздача" 3 000 км от "Укрзалізниці": как и где получить бесплатные билеты
Воздушная тревога по-новому: теперь по всей Украине действует "порайонное" оповещение, а передача сигнала сокращена до 8-15 секунд
Uklon запустил автоматические чаевые для водителей: максимум — ₴200 или 100% стоимости поездки
Более 2 млн абонентов "Киевстар" подключились к спутниковой связи Starlink: отправлено 540+ тысяч SMS, активнее всего — на Востоке и Юге
AI Молодец! Киевстар и Минцифры дарят смартфон за название к национальному ИИ
Киевстар активировал спутниковый интернет Starlink на iPhone
Шон Пенн снялся в украинском фильме за гонорар в $1
Копия OLX от monobank собрала 230 тыс. пользователей за сутки: продано товаров на ₴3,5 млн, а на "торгах" сэкономили ₴165 тыс.
Украинец создал сайт Ratingo с "реальными" топами сериалов: данные из IMDb, Trakt и TMDB, которые обновляют рейтинги каждые 10 мин
Ставки на войну: карту боевых действий DeepState без разрешения запустили на букмекерские сайты
МВД запустило приложение 112 Ukraine для вызова экстренных служб при отсутствии мобильной связи
Курьеры Glovo преодолели 331 млн км за 7 лет работы в Украине — этого хватит, чтобы "слетать к Солнцу и обратно"
В monobank запустили "Общие карты" — для разделения средств с близкими, но с лимитами
MNP-абоненты lifecell смогут "заморозить" стоимость тарифа на 2 года
Киевстар повышает стоимость тарифов LOVE UA до +30%
Grammarly становится Superhuman: ребрендинг и новые функции ИИ
Клиент-рекордсмен Rozetka собрал 600 товаров в один чек на Черную пятницу, а самый дорогой — стоил ₴139 999
McDonald's запустил в Киеве сервис "Мобильный заказ" — выбирай блюда и плати в приложении, но забирай сам
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить