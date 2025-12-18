Минфин опубликовал законопроект о 20% НДС для ФЛП — детали

Министерство финансов Украины представило законопроект о введении НДС в 20% для ФЛП с годовым доходом более 1 млн гривен. Документ предусматривает, что налог будет введен в действие уже с 1 января 2027 года.

Что предлагает законопроект?

Законопроект устанавливает, что с 1 января 2027 года ФЛП 1-3 групп, которые достигнут общей суммы от осуществления операций по поставке товаров/услуг в более 1 млн грн (без учета НДС) в течение последних 12 календарных месяцев, обязаны быть зарегистрированы как плательщики налога на добавленную стоимость в размере 20%. Дополнительно такие предприниматели должны перейти на общий бухгалтерский учет вместо упрощенного.

Со слов нардепа Ярослава Железняка, Правительство должно вынести законопроект на рассмотрение до 15 января и принять до марта 2026 года.

«До 15 января 2026 года где-то Правительство внесет законопроект (это будет выполнение prior action МВФ) и будет давить, чтобы до конца марта 2026 года принять (это будет уже маяк МВФ)», — пишет Железняк. «P.S. Напомню, это «чек за популизм» — когда сейчас Украину заставляют компенсировать все те раздачи денег: кэшбек, выдачу 1000 грн, чекапы и марафоны….»

Контекст

Впервые об уплате НДС для ФОПов с доходом в более миллион гривен активно заговорили три недели назад после материала Bloomberg. Издание писало, что эта мера является частью предварительных условий (включая пересмотр правил о беспошлинном ввозе посылок) для получения новой четырехлетней программы МВФ объемом около $8 млрд.

Планы были сразу раскритикованы некоторыми нардепами, общественными организациями и экономистами. Последние утверждали, что это может привести к снижению общественного благосостояния: общие потери якобы могут составить 150-180 млрд грн, или около 1,5-2% ВВП.

«В 2024 году в Украине было зарегистрировано более 644 тыс. ФЛП — плательщиков ЕН, с доходом более 1 млн грн. Если представить, что все они станут плательщиками НДС, это создаст дополнительную нагрузку на систему администрирования НДС, понадобятся сотни тысяч бухгалтеров, которых нет и приведет к росту текущих расходов микробизнеса», — говорится в совместном обращении к президенту и правительству от украинских аналитических центров.

Среди других неприятных последствий отмечают потенциальное закрытие большинства ФЛП, вывод экономики «в тень», увеличение коррупции и подорожание большинства товаров и услуг. Министр финансов Сергей Марченко ранее заявил, что избежать изменений в упрощенной системе налогообложения невозможно.

