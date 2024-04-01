Новости Софт 01.04.2024 в 21:43 comment views icon

Мировое соглашение на $5 млрд: Google удалит данные Chrome, собранные в режиме конфиденциальности

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Андрей Русанов

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Google согласился уничтожить или анонимизировать записи данных веб-просмотра, собранные в режиме конфиденциальности в Chrome. Предложенное мировое соглашение по делу Браун против Google также потребует от компании большего раскрытия информации о том, как она собирает данные в этом режиме и устанавливает ограничения на сбор данных в будущем.

В случае одобрения федеральным судьей в Калифорнии соглашение может касаться 136 миллионов пользователей Google. Иск 2020 года подали владельцы учетных записей Google, которые обвинили компанию в незаконном отслеживании их поведения с помощью режима конфиденциальности.

Предложение оценивается в $5 млрд, эта сумма рассчитана путем определения стоимости данных, которые Google хранил и будет вынужден уничтожить, а также данных, которые он потенциально не сможет собирать. Google должен будет удалить данные, собранные в режиме частного просмотра в декабре 2023 года и ранее. Любые данные, которые не будут полностью удалены, должны быть анонимизированы.

«Это мировое соглашение обеспечивает настоящую подотчетность и прозрачность со стороны крупнейшего в мире сборщика данных и знаменует собой важный шаг к совершенствованию и защите нашего права на конфиденциальность в Интернете», — написали истцы в заявлении о мировом соглашении.

Представитель Google Хосе Кастаньеда отметил в заявлении, что компания «рада урегулировать этот иск, который мы всегда считали безосновательным». Хотя истцы оценили предложенное урегулирование в $5 млрд, которые они изначально требовали в качестве возмещения убытков, Кастаньеда сказал, что они «получают ноль». Урегулирование не включает возмещение убытков для класса истцов, хотя отдельные лица могут предъявлять претензии.

«Мы никогда не связываем данные с пользователями, когда они используют режим анонимного просмотра. Мы рады удалить старые технические данные, которые никогда не были связаны с личностью и никогда не использовались для какой-либо формы персонализации», — добавил Кастаньеда.

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Часть соглашения включает изменения в том, как Google доносит до пользователя ограничения режима конфиденциальности, которые компания уже начала разворачивать в Chrome. Google также согласился на пять лет разрешить пользователям блокировать сторонние файлы cookie по умолчанию в этом режиме. Физические лица все еще могут подавать иски о возмещении убытков в суд штата Калифорния согласно условиям урегулирования, уже подано 50 таких исков.

Ранее сообщалось об окончательном утверждении соглашения до конца февраля, но это произошло несколько позже.

Google урегулировал иск на $5 млрд: Chrome собирает данные в режиме конфиденциальности, а затем связывает их с профилем пользователя

Источник: The Verge

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