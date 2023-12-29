Новости Софт 29.12.2023 в 08:00 comment views icon

Google урегулировал иск на $5 млрд: Chrome собирает данные в режиме конфиденциальности, а затем связывает их с профилем пользователя

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Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Google урегулировал иск на $5 млрд: Chrome собирает данные в режиме конфиденциальности, а затем связывает их с профилем пользователя

Google готов урегулировать коллективный иск, поданный в 2020 году, который касается режима инкогнито в браузере Chrome. Иск, поданный в Калифорнии, обвиняет Google в «отслеживании сбора и идентификации данных просмотра [пользователей] в реальном времени» в режиме анонимного просмотра.

Иск жителя Флориды Уильяма Баятта и жителей Калифорнии Чесома Брауна и Марии Нгуен обвиняет Google в нарушении законов о прослушивании. В нем утверждается, что сайты, использующие Google Analytics или Ad Manager, собирают информацию браузера в режиме анонимного просмотра – содержимое веб-страницы, данные устройства и IP-адрес. Более того, Google якобы связывает собранную таким образом информацию о конфиденциальной деятельности пользователей Chrome с их публичными профилями.

Google сначала пытался отклонить иск, указывая на сообщение, отображаемое когда пользователи включают режим анонимного просмотра Chrome. Предупреждение говорит пользователям, что их деятельность «все еще может быть видима для посещаемых вебсайтов».

В августе судья Ивонн Гонсалес Роджерс отклонила предложение Google об упрощенном рассмотрении дела, отметив, что Google никогда не сообщал пользователям, что сбор данных продолжается даже во время серфинга в режиме анонимного просмотра.

«Ходатайство Google основывается на идее, что истцы дали согласие Google на сбор их данных, когда они просматривали веб-страницы в частном режиме. Поскольку Google никогда прямо не сообщал об этом, суд не может согласиться, что пользователи давали согласие».

Сейчас Google и истцы согласились с условиями, которые приведут к прекращению судебного иска. Соглашение будет подано в суд до конца января и будет окончательно утверждено до конца февраля.

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Источник: Ars Technica

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