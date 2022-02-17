На 8 Марта в Dead by Daylight появится жуткая девочка из японского фильма «Звонок»

Студия Behaviour Interactive представила нового убийцу 23-й главы Dead by Daylight под названием Sadako Rising («Восставшая Садако»). DLC будет посвящено оригинальному японскому фильму ужасов «Звонок» 1998 года и жуткой девочке-призраку Садако Ямамура (она же Онре) с проклятой видеокассеты. Разработчики обещали, что от Садако стоит ждать «удивительной игровой механики, которой нет у других убийц». Также в DLC ожидается «много других вещей» из оригинального японского хоррора, пишет Eurogamer.

Дополнение выйдет 8 марта на всех платформах: PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Stadia и ПК через Steam, Epic Games Store и Windows Store.

Sadako really making people go Sad-AAAAAAH

📽️ : @CriticalBard pic.twitter.com/YQhO7epGyx — Dead by Daylight (@DeadByBHVR) February 15, 2022

В нем появится и новый выживший по имени Еити Асакава (Yoichi Asakawa). Прототипом стал маленьким мальчик из оригинального фильма, который предстанет в Dead by Daylight уже взрослым. Акасава — единственный персонаж, которому удалось сбежать от Садако.

«Могучая сила и страшный темперамент Садако привели девочку в водяную могилу, где ее бросили умирать. Жестокая ярость девочки воплотилась в проклятую видеокассету, обрекающую просматривающих ее на ужасную участь. Гнев Садако познал и Еити Асакава, жизнь которого с юных лет навсегда изменилась из-за ярости онре. Еити стал морским биологом. В поисках ответов он преодолел опасности и погрузился в мир далеко за пределами рационального восприятия», — гласит описание DLC в Steam.

В последнем кроссовере Dead by Daylight были представлены персонажи из «Пилы», а в предыдущих — из «Восставшего из ада» и «Обители зла».

Dead by Daylight — многопользовательский экшен-хоррор, в котором один игрок становится жестоким убийцей, а еще четверо пытаются выжить. Цель убийцы — добиться как можно больше жертв. Задача выживших — объединиться, чтобы сбежать от убийцы и остаться в живых.