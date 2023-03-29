На Amazon выйдет ремейк психосексуального триллера Dead Ringers / «Связанные насмерть» — сестер-близнецов сыграла Рэйчел Вайс

Сервис Amazon Prime Video опубликовал трейлер грядущего сериала «Связанные насмерть». Это современный ремейк одноименного фильма Дэвида Кроненберга, вышедшего в 1988 году.

Современная адаптация претерпела некоторые изменения. Вместо оригинального фильма продолжительностью 115 минут теперь зрителей ожидает 6-серийный сериал. Теоретически, дополнительный хронометраж позволит авторам лучше раскрыть сюжет и добавить в него новые детали.

Ещё одно новшество – смена пола главных персонажей. В фильме 1988 года роли близнецов Беверли и Эллиота Мэнтл сыграл Джереми Айронс. В сериале главными действующими лицами станут однояйцевые близнецы-сёстры. Имена при этом не изменятся. Двойную главную роль ведущих гинекологов сыграла Рэйчел Вайс («Мумия», «Чёрная вдова»). В сериале также снимались Бритн Олдфорд, Поппи Лю, Майкл Чернус, Дженнифер Эль и Эмили Мид.

Действие 6-серийного психосексуального триллера «Связанные насмерть» происходит в ближайшем будущем. Сериал расскажет о «близнецах, у которых есть всё: наркотики, любовники и бескомпромиссное желание делать всё, что потребуется, включая раздвигание границ медицинской этики, в попытке бросить вызов устаревшим практикам и вывести женское здравоохранение на новый уровень». Речь пойдёт о попытках улучшить процесс деторождения.

Элис Бёрч выступила в качестве исполнительного продюсера, шоураннера и автора сценария сериала. В написании сценария также принимала участие Рэйчел Вайс. Ремейк «Связанные насмерть» выйдет в сервисе Amazon Prime Video 21 апреля 2023 года.

Источник: hollywoodreporter